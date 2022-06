Roansys Contreras da un paso en su camino a ser un As

Los Piratas esperan que llegue un momento en el futuro cercano en el que Roansy Contreras sea uno de los mejores lanzadores del béisbol, escribe Brian Murphy, que cubre el equipo para MLB.com.

Shane McClanahan, de los Rays, ya está en esa estratosfera. Y, sin embargo, Contreras, de 22 años, igualó al líder de efectividad de la MLB carrera por carrera, hit por hit durante cinco entradas el domingo.

Aunque Tampa Bay logró una victoria por 4-2 para completar una barrida, la actuación del novato brindó otro vistazo de su potencial aparentemente ilimitado.

Las cinco bases por bolas de Contreras reafirmaron la realidad de que aún le queda camino por recorrer. Sin embargo, permitió solo una carrera y ponchó a cuatro.

“Creo que lo único que Ro necesita sacar de esto es que puede lanzar en la zona y sacar outs”, dijo el manager Derek Shelton. “Él no tiene que alejarse de los bates. Quiero decir, [los Rays son] un club muy paciente. Tienes que sacarlos de la zona”.

Quizás los resultados hubieran sido mejores para Contreras si su segunda entrada hubiera sido diferente. Después de superar una primer capítulo de 13 lanzamientos, tuvo problemas con su dominio de la bola rápida en la siguiente entrada, dando bases por bolas a cuatro bateadores en 35 lanzamientos. El último pase libre fue para el segunda base Vidal Bruján, quien ingresó con OPS de .470, para forzar una carrera. Cada una de las caminatas de Contreras el domingo se derivó de su recta de mediados de los 90 millas por hora.

“Definitivamente fue una entrada difícil para mí”, admitió Contreras. “Realmente no estaba sintiendo mis lanzamientos. Incluso la bola rápida no estaba haciendo lo que yo quería que hiciera. … Sin embargo, no dejé que eso me distrajera. Traté de mantenerme concentrado y continué atacando la zona”.

Al igual que el lanzador abridor Mitch Keller el viernes, Contreras se asentó después de un segundo inestable para anotar tres ceros más. Tiene una efectividad de 2.76 en 10 apariciones (siete aperturas) este año.

“Me encanta cuando [Contreras] ataca a los bateadores”, dijo el campocorto Diego Castillo. “Él sube allí y no le importa quién está golpeando. Se olvida de eso. … Él va a atacar con todo su poder. Y creemos mucho en él porque la confianza que tiene en el montículo es asombrosa”.

El valor del joven permitió a los Piratas empatar el marcador en el tercero con un sencillo productor de Bryan Reynolds, quien ha impulsado 11 carreras en sus últimos 18 juegos.

Ahí es donde se mantuvo el juego hasta el séptimo, mucho después de que Contreras hiciera su salida y cuando un ingenioso deslizamiento lo cambió todo.

Después de que inicialmente se dictaminó que el receptor de los Pirates, Tyler Heineman, había sacado al jardinero izquierdo Randy Arozarena tratando de robar la segunda base, parecía que Pittsburgh llegaría al octavo con el marcador aún empatado. Sin embargo, después de la revisión, Arozarena había evadido la etiqueta de Castillo con una contorsión de su cuerpo al estilo Matrix, deslizando su mano derecha en la parte posterior de la bolsa mientras su lado izquierdo estaba paralelo al suelo.

Los Rays aprovecharon su segunda oportunidad al encadenar tres hits que anotaron una carrera alrededor de una base por bolas para tomar una ventaja de 4-1. También hizo ganador a McClanahan, quien ponchó a 10 en siete entradas y redujo su efectividad a 1.77.

El jonrón de Daniel Vogelbach como emergente en el octavo acercó a los Piratas una carrera más, pero esa fue toda la ofensiva que los Bucs pudieron sacar del bullpen de los Rays.

Mientras Contreras estaba de pie junto a su casillero después del juego, lucía una camiseta con tres fotos de Muhammad Ali, la palabra "BOSS" estampada en la parte inferior.

En algún momento, tal vez Contreras sea la versión de este equipo de "The Greatest" en el montículo. Demostró el domingo que incluso en esta etapa temprana de su desarrollo, podía defenderse en una pelea contra uno de los principales contendientes por el premio AL Cy Young.

“[McClanahan es] definitivamente un gran lanzador”, dijo Contreras. "Estaba consciente de eso. Sin embargo, estaba muy emocionado de enfrentarme cara a cara y cara a cara con un lanzador como ese. No funcionó a mi favor; sin embargo, créanme: estoy Voy a regresar y voy a ponerme a trabajar y espero que la próxima vez obtenga los resultados a mi manera”.