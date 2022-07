Teoscar jonroneó y los Azulejos superan 8-1 a mermados Reales

Teoscar Hernández, de los Azulejos de Toronto, conecta un doble frente al abridor de los Reales de Kansas City, Zack Greinke, en el juego de béisbol del viernes 15 de julio de 2022, en Toronto. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP) ( THE ASSOCIATED PRESS )

El dominicano Teoscar Hernández y Matt Chapman conectaron jonrones de tres carreras, Alek Manoah se sacudió una racha de tres salidas sin victoria con siete sólidas entradas y losderrotaron el viernes 8-1 a unos diezmados

Kansas City, en último lugar en la División Central de la Liga Americana, jugó sin 10 jugadores no vacunados y rellenó su alineación con prospectos de Triple A y Doble A. Los Reales perdieron por segunda vez en siete encuentros.

Canadá impide el ingreso a los extranjeros no vacunados contra COVID-19 salvo limitadas excepciones que obligan a una una cuarentena de 14 días. Peloteros sin vacuna son colocados en una lista de restringidos, lo que significa que no perciben salario y no se les considera el tiempo de servicio en Grandes Ligas.

Entre los 10 jugadores de Kansas City de la plantilla de 26 que se quedaron en casa están el jardinero All-Star Andrew Benintendi, el dos veces All-Star Whit Merrifield, las promesas Kyle Isbel y MJ Melendez y el jardinero Michael A. Taylor.

Tampoco participaron el primera base Hunter Dozier, los abridores derechos Brad Keller y Brady Singer, el relevista Dylan Coleman y el receptor reserva Cam Gallagher.

El derecho de segundo año, Manoah (10-4) llegó después de haber perdido dos salidas al hilo por primera vez en su joven carrera. Salió bien librado al permitir una carrera con cuatro imparables, no regaló bases y ponchó a seis.

Por los Reales los venezolanos Edward Olivares de 4-1, Freddy Fermín de 1-0, Sebastián Rivero de 1-0 y Maikel García de 1-0; y el boricua Emmanuel Rivera de 4-0.

Por los Azulejos los dominicanos Teoscar Hernández de 4-2 con dos carreras anotadas y 3 impulsadas, Raimel Tapia de 4-3 con una producida y Vladimir Guerrero de 5-1 con una anotada; el mexicano Alejandro Kirk de 5-1 con una anotada y una empujada y el cubano Lourdes Gurriell Jr. de 4-1 con una anotada.