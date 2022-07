Juan Soto se siente mal por los rumores

El jardinero dominicano Juan Soto rechazó una oferta de US$440 millones y 15 temporadas de los Nacionales de Washington.

Y desde que la información se hizo pública durante el fin de semana, salió a relucir que ahora el equipo está recibiendo ofertas para el toletero.

Para el dominicano, el sentimiento a ésta situación, no es nada bueno.

“Se siente mal”, dijo Soto a The Athletic durante una rueda de prensa previo al Derby de Jonrones de anoche.

“Es frustrante, porque trato de mantener mis cosas en privado. No trato de tirar cosas por ahí. Se siente mal, de verdad, pero al final del día, tenemos que seguir jugando”.

Soto será agente libre después de la temporada del 2024 y está ganando US$17.1 millones este año, con dos campañas más bajo arbitraje antes de poder optar por el mercado abierto.

El agente Boras incómodo Para el agente de Soto, Scott Boras, que las negociaciones se hayan hecho públicas es algo que le molesta, igual que a su cliente. “Queremos que todas las discusiones sean privadas”, dijo Boras. “Ahora sabemos que no lo son así que me voy a asegurar que Juan lo tome en consideración en lo adelante”, agregó.

El quisqueyano dijo no entender bien que los Nacionales cambien de parecer, en términos de ponerlo en el mercado de cambios.

“No he hablado con nadie que me diga qué cambio y cuál es su pensar”, dijo.

“Hace unas semanas, dijeron que nunca me cambiarían. Y luego todo esto sale. Se siente incómodo, uno no sabe en qué confira. Pero al final del día, no está en mis manos”.

Al preguntarle si tenía un destino preferido en caso de un cabmio, Soto dijo que le gustaría quedarse en Washington, pero se adaptaría rápidamente si el equipo decide enviarlo a otro club.

“He estado con los Nacionales desde el primer día”, dijo. “´¿Por qué querría cambiar eso? He estado aquí toda mi carrera. Me siento muy bien donde estoy. La decisión que tomen, me sentiré cómodo en unos días. Pero no controlo nada de eso. Yo solo estoy aquí para jugar béisbol y jugar lo más duro posible”, agregó.

Soto llegó a la pausa del Juego de Estrellas con 20 cuadrangulares y un porcentaje de embasarse de .405, con un OPS de .901.