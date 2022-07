Lo que dijo Tejada con relación al equipo que va al Clásico Mundial de Béisbol

El ex Grandes Ligas Miguel Tejada ha mostrado su disposición de ser parte del cuerpo técnico del equipo dominicano que va al Clásico Mundial de Béisbol en el 2023. ( FUENTE EXTERNA )

El nombre de Miguel Tejada ha sonado como posible dirigente del equipo nacional en el Clásico Mundial de Béisbol y el ex Grandes Ligas y ex capataz de las Águilas Cibaeñas señaló que “si me llaman, ahí estaré”, según publicó la agencia española EFE.

Tejada fue entrevistado durante la transmisión de ESPN del Juego de Estrellas de MLB, el martes en Los Ángeles en ella Tejada destacó la calidad de los latinos en el partido al considerar que todos estos jugadores jóvenes, están haciendo un gran trabajo en MLB.Tejada jugó durante 16 temporadas en las Grandes Ligas. Fue Jugador Más Valioso en el Juego de Estrellas del 2005, como parte de los Orioles de Baltimore en la Liga Americana.

El pasado lunes, el bateador designado de los Nacionales de Washington, Nelson Cruz, fue anunciado por la Federación de Béisbol de la República Dominicana (Fedobe) como el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, un compromiso para el cual Tejada dijo estar disponible si es requerido como parte del cuerpo técnico o en cualquier otra labor.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/20/un-jugador-de-béisbol-con-un-bate-de-béisbol-0850ed24.jpg Nelson Cruz de los Nacionales de Washington corre tras batear un doble ante los Orioles de Baltimore, el 21 de junio de 2022. Fue anunciado como gerente general del equipo dominicano. (AP/TOMMY GILLIGAN)

"Nunca le he dicho que no a mi patria dominicana. Si me llaman, ahí estaré", señaló Tejada, quien fue parte del equipo campeón de la República Dominicana que ganó invicto la edición de este torneo en 2013.



En su carrera en las Grandes Ligas, Tejada terminó con promedio de .285 con 307 jonrones y 1.302 carreras remolcadas y conquistó el premio al Jugador Más Valioso en la campaña 2002 con los Atléticos de Oakland.