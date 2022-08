Raúl Mondesí critica declaraciones de Pedro Martínez por dopaje de Fernando Tatis Jr.

El ex pelotero de Grandes Ligas y ex alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, considera que “en esta etapa lo que tenemos que hacer es ayudar a levantarse, darle aliento, que siga tirando pa’lante y si se demuestra que es culpable, que pague las consecuencias y que no vuelva a suceder”, refiriéndose a sanción que enfrenta Fernando Tatis Jr., por el uso de sustancia prohibida.

Tatis, quien juega para los Padres de San Diego en la División Oeste de la Liga Nacional, fue suspendido 80 partidos por MLB, por positivo a Clostebol, sustancia que afirma su madre, utilizó para “curarse una tiña”.

La sanción ha provocado diferentes reacciones de ex jugadores, entre los que figuran Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, quien criticó a Titis y dijo sentirse decepcionado al tiempo que afirmó que “tienes todas las razones del mundo para que se te culpe por lo que está pasando”.

Ambos de los Dodgers Mondesí expresó desacuerdo con Martínez y entiende que su excompañero de ligas menores con los Dodgers de Los Ángeles, fue muy fuerte en sus pronunciamientos, aunque entiende que tiene razón, “pero todos cometemos errores como seres humanos que somos”.

En un tuit de Héctor Gómez figuran los pronunciamientos de Mondesí donde se define como amigo y hermano de Pedro, a quien dijo estimar y respetar, “pero él fue demasiado fuerte con ese muchacho porque él no es ni el primero ni el último y si realmente él entiende que fue la crema o el spray, vamos a esperar que el tiempo diga qué fue lo que realmente él usó y si es falso o verdadero. Vamos a asumir que sea verdadero, un error lo comete cualquiera”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/19/jugador-de-futbol-americano-ab3f4126.jpeg Mondesí, Tatis y Pedro. (FUENTE EXTERNA)

Agrega que pagará por su error por lo que tanto él como su familia deben sentir apoyo, “sin olvidar que lo pasó estuvo mal”.

Recordó que otras estrellas de las Grandes Ligas han sido señaladas por el uso de esteroides entre los que identificó a los criollos Sammy Sosa, Manny Ramírez, Alex Rodríguez y a los norteamericanos Roger Clemens, Jason Giambi y José Canseco, por lo que critica que “se coja el chucho” para dar latigazo a Tatis Jr.,