Eduardo Pérez renuncia al puesto de gerente general de Puerto Rico para el Clásico

Eduardo Pérez, ex dirigente de los Marlins y quien había sido designado como gerente general de Puerto Rico para el clásico mundial de béisbol presentó su renuncia al cargo este lunes, en un comunicado en Twitter.“ Este equipo representa demasiado para Puerto Rico. Lamentablemente, en este proceso durante los últimos dos meses, han surgido diferencias con el presidente de la Federación nacional de béisbol de Puerto Rico, el Dr. José Quiles Rosas, en asuntos muy importantes con relación a la confección del equipo. “ Tomando en cuenta que faltan seis meses para que inicie el torneo y que aún no se ha anunciado el dirigente ni el resto del cuerpo técnico, he decidió presentar mi renuncia al cargo de gerente general para que la Federación de béisbol de Puerto Rico Puedo seleccionar a los profesionales de este deporte -que afortunadamente en Puerto Rico abundan- que sean de su preferencia”, escribió Perez en Twitter.

Puerto Rico terminó de subcampeón la pasada edición del clásico mundial de béisbol del 2017 al caer ante los Estados Unidos.Puerto Rico se encuentra en el Pool D junto a Venezuela, Republica Dominixana e Israel en Miami, para el evento que se jugará del 8 al 21 de marzo del 2023.