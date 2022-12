Cuba recibe permiso de EEUU para llevar peloteros de MLB al Clásico

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

Cuba ha recibido un permiso de Estados Unidos que le permitirá incluir a beisbolistas que juegan en las, por sus siglas en inglés) en la selección nacional que participará el V Clásico Mundial."Hemos recibido una comunicación de los organizadores del Clásico en que anuncian que se otorgó la licencia solicitada por ellos para que el equipo Cuba pueda inscribir en su nómina a los atletas cubanos, sean deo no, que tengan residencia en EE.UU.", informó la Federación Cubana de Béisbol (FCB) en una nota replicada este domingo por medios estatales del país caribeño.El V Clásico de Béisbol del orbe se celebrará del 8 al 21 de marzo de 2023 en las ciudades de Taichung (Taiwán), Tokio y Phoenix y Miami (Estados Unidos).Andy Ibáñez (Tigres de Detroit) y Yoan López (Mets de Nueva York) son algunos de los cubanos que confirmaron su presencia en la nómina cubana al torneo.La nota suscrita por el presidente de la FCB, Juan Reinaldo Pérez Pardo, reconoce "estos gestos como pasos positivos" y señala que "era la única solución justa al tema"."Resulta arbitrario y discriminatorio que se necesite un permiso del Gobierno de Estados Unidos para que los organizadores de un evento deportivo puedan garantizar la participación de un país como Cuba", afirma el federativo.Recuerda que Cuba "no solo es fundador de estos certámenes, sino que además se ganó su inclusión al clasificar como el resto de los 19 equipos que participarán en el V Clásico"."Es igualmente injusto que atletas cubanos, porque a los que vamos a convocar son cubanos, formados en nuestro país y que a pesar de todas las presiones quieren representar a su pueblo, también dependan de una autorización del Gobierno de EE.UU. para cumplir su sueño de jugar con el país que los vio nacer", afirmó Pérez Pardo.Asimismo agradece la labor de lasy la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol en su rol de organizadores del Clásico.Sobre la comunicación de los organizadores del certamen, refiere que próximamente informarán los detalles de la licencia otorgada a Cuba y en ese sentido la FCB dijo que después de ello anunciará la preselección del equipo Cuba.En 2018, las autoridades cubanas firmaron un acuerdo histórico con lasque permitía a los peloteros insulares firmar contratos profesionales para jugar en lasestadounidenses sin perder su residencia en la isla ni su vínculo con la Federación.Ese convenio fue anulado en abril de 2019 por la administración del entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, alegando que la Federación de Béisbol pertenece al Gobierno cubano y viola la ley comercial estadounidense.A inicios de noviembre pasado, Pérez Pardo alertó que se estaba ejerciendo "presión y acoso" contra peloteros en ligas extranjeras para no jugasen con Cuba en el V Clásico.El béisbol, declarado Patrimonio Cultural de Cuba, no pasa por su mejor momento en la isla y sufre un éxodo sin precedentes de jugadores.