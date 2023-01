El lanzador Cristian Javier espera permiso de Houston para lanzar con el Licey

El lanzador Cristian Javier, ganador de la Serie Mundial de 2022 con los Astros de Houston, anunció este lunes que espera obtener el permiso de su club para lanzar con los Tigres del Licey en el campeonato de béisbol invernal dominicano.

Javier dijo que la gerencia del equipo capitalino emprenderá gestiones para conseguir el permiso de los Astros.

“Pienso que se van a comunicar ahora y vamos a ver qué decisión toma el equipo respecto a ello”, indicó el diestro de 25 años.

Javier dijo que una de sus motivaciones para unirse a los Tigres, es estar preparado ante la posibilidad de lanzar en marzo con la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Pensé en venir a lanzar, ya que, si Dios quiere y se da esa oportunidad voy a jugar en el Clásico Mundial y de esa manera llegar lo más ready (listo) posible”, precisó Javier, quien fue figura clave para el éxito de los Astros en la pasada temporada.

Atribuyó a la calma y el trabajo las razones de su buen desempeño en la pasada de temporada de Grandes Ligas, en la que dividió su tiempo entre el papel de lanzador abridor y de relevo.

Lo que dijo Javier “Traté de mantenerme calmado, seguir trabajando y preparándome para estar al cien por cien para cuando ese momento llegara”, dijo Javier, quien en la temporada regular dejó un registro de 11-9, con 2.54 en porcentaje de carreras limpias permitidas.

“Soy una persona que trato de mantener la calma y no dejarme llevar de las emociones y creo que eso me ayuda bastante”, añadió el pelotero, quien fue parte de dos juegos sin hits combinados, el primero en la serie regular ante los Yanquis de New York y el segundo en la Serie Mundial ante los Filis de Filadelfia.

En la postemporada dejó marca de 2-1 y logró uno de los triunfos en la Serie Mundial conquistada con el equipo dirigido por Dusty Baker, triunfo que catalogó como “algo increíble”.