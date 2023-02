Raúl Valdez, un cubano orgulloso de representar a República Dominicana

El zurdo cubano Raúl Valdés saldrá al montículo este jueves en el primer partido de los Tigres del Licey en la Serie del Caribe Caracas 2023, una oportunidad que considera un honor, ya que podrá representar nuevamente a la República Dominicana.

"Para mí siempre ha sido un orgullo representar a la República Dominicana en un evento internacional. Resaltó el trato que ha recibido desde que llegó al país desde su natal Cuba." Raúl Valdés Lanzador zurdo cubano “

“Desde que yo llegué a la República Dominicana me abrieron las puertas y me han tratado como un dominicano más y les doy las gracias a ellos por todo el apoyo y siempre estaré disponible para estar en cualquier evento internacional representándolos”, indicó Valdés.

Ese apoyo que ha recibido en su exitoso paso en el béisbol dominicano, ha despertado en Valdés un gran amor y entrega por la patria que lo ha adoptado como suyo.

“Lo que me motiva es, que me gusta ser agradecido con el país que me abrió las puertas cuando llegué de Cuba, cuando llegué sin nada. Todos los cubanos se van a vivir a Miami y yo me quedé en la República Dominicana, porque desde que llegué, desde ese primer día me gustó y para mí es un honor representarlo en un evento internacional" señaló el veterano zurdo de 45 años, quien en algún punto del torneo podría enfrentar a los Agricultores, equipo que representa a Cuba en el certamen que se jugará en Caracas, Venezuela desde el 2 al 10 de este mes.

Sobre su duelo ante los Cañeros de Los Mochis, de México, Valdés precisó que es una gran responsabilidad, pero que se siente preparado para salir a ganar con los Tigres.

Esto dice Raúl Valdés “Es una responsabilidad bastante grande, pero uno trata de enfocarse y hacer lo que uno siempre está acostumbrado a hacer y tratar por lo menos de mantener el juego pegado, tenemos un tremendo equipo y el objetivo es siempre tratar de lograr la victoria”.

Valdés, quien dijo que su objetivo es tratar de “montarme sobre los bateadores con todo los picheos”, especificó que un punto clave para este tipo de torneo es lograr hacer los ajustes en un espacio de tiempo corto.

“Hay que ajustarse más rápido, porque generalmente no conoces a los bateadores”, destacó el zurdo, quien señaló que a través de los enfrentamientos con el rival en el partido, trata de ir identificando sus debilidades.

“Cuando enfrentas a un bateador y le tiras un par de picheos, una más o menos vas mirando hacia el lado que batea y lo que le hace daño, entonces vamos haciendo esos ajustes mientras va avanzando el juego”, detalló Valdés.