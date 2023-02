Albert Pujols comienza a trabajar con los Angels por US$1 millón al año

Casi dos años después de que la carrera de Albert Pujols con los Angelinos terminara sin contemplaciones con su liberación, el dominicano vuelve a vestir el uniforme de los californianos esta semana.

Pujols comenzó a trabajar como asistente especial del club, parte del contrato de servicios personales de 10 años que se incluyó cuando firmó un contrato de 10 años para jugar con los Angelinos en 2011.

Pujols dijo el miércoles que nunca consideró que se retractaría del contrato de servicios personales, sin importar cómo terminara su carrera como jugador con el uniforme de los Angelinos.

“Eso es parte del negocio”, dijo Pujols al diario The Orange County Register. "Así es como es. No hay nada que detenga nada. Estoy feliz de estar de vuelta aquí. Lo que pasó hace dos años, no guardo rencor por nada. Eso es parte del negocio”.

Pujols pudo negarse a aceptar el millón de dólares al año que los Angelinos debían pagarle según los términos del contrato de servicios personales. Tal vez, en cambio, le gustaría servir en un papel similar con los Cardenales, el equipo con el que comenzó y terminó una carrera que lo llevará al Salón de la Fama.

Pujols dijo que los Cardenales nunca mencionaron la idea de trabajar para ellos porque sabían, y él sabía, que iba a trabajar para los Angelinos.

“Esto es lo que iba a hacer después de que terminara de jugar, ya fuera el año pasado o este año”, dijo Pujols. “Iba a seguir adelante con el contrato que firmé”.

Pujols, quien vistió el uniforme por primera vez el martes, dijo que planea pasar cuatro o cinco días en el campamento, ayudando en lo que pueda. Más adelante en el año, trabajará con jugadores jóvenes en el complejo de los Angelinos en República Dominicana.

Pujols dijo que está contento con este papel limitado en la primera temporada después de su carrera de 22 años en las Grandes Ligas. Dijo que “nunca cerraría ninguna puerta” a un puesto de tiempo completo en el béisbol, pero por ahora está disfrutando de su retiro.

Solo este mes, ha jugado en el torneo de golf pro-am Waste Management Open y en el juego de celebridades All-Star de la NBA. También asistió al Super Bowl.

“Disfruto haciendo cosas que no pude hacer”, dijo Pujols. “Tuve la suerte de jugar durante mucho, mucho tiempo. Y ahora puedo cambiar ese capítulo y comenzar un nuevo capítulo en mi vida, y al mismo tiempo hacer lo que amo hacer, ayudar y participar en el béisbol. Esa es mi vida."