Con Juego de Estrellas celebrarán en Santiago el Día de Leyendas del 2023

El primer fin de semana de diciembre, como ha sido establecido desde su origen, se realizará el Día de Leyendas, que tendrá por sede el Estadio Cibao en Santiago de los Caballeros y esta vez será un Juego de Estrellas entre peloteros de República Dominicana y Puerto Rico.

El Estadio Cibao tenía unos 17 años sin contar con un espectáculo de este nivel.

Pero además del Juego de Estrellas también serán reconocidas varias figuras del béisbol de Santiago.

El encuentro ya comienza a dar sus primeras formas, por los detalles anunciados por el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte, así como Vian Araujo y Esteban Germán, ejecutivos de la institución.

El productor artístico, Alberto Zayas, quien llevó la producción del espectáculo de 2022, dijo que esta vez también "será grandioso".

El primer pelotero designado para el día festivo es el lanzador César Valdez, quien le pidió la pelota al presidente de la Fenapepro para subir al montículo ese domingo.

El partido tiene por fecha el 3 de diciembre, pero desde el día anterior las áreas externas al Estadio Cibao serán utilizados para varias actividades, tanto artísticas como de clínicas deportivas.

El equipo estrella de República Dominicana serán escogidos "la mitad por la prensa y la mitad por los fanáticos", explicó Araujo. "La votación se cierra el 20 de noviembre. El hecho de que Valdez acepte lanzar nos da una holgura. Él fue el mejor lanzador de la pasada temporada".

"Vamos a invitar a unos siete ó 10 peloteros de Grandes Ligas que nos puedan acompañar", dijo Almonte. "Que cuenten sus vivencias, estrategias, todo lo que tiene que hacer un pelotero para convertirse en Profesional", expresó.

Actividades

Alrededor del Estadio Cibao también se realizarán actividades, como clínicas, dijo Almonte.

Antes de que comience el partido se hará "un derbi de jonrones", pero será analizado debido a que se jugará un partido de nueve entradas.

Se escogerá una institución de la sociedad de Santiago sin fines de lucro, a la cual se le hará un donativo de parte de los fondos que reunirá el Día de Leyendas.

El exjugador de Grandes Ligas "Carlos Gómez está identificando qué institución recibirá parte del dinero recaudado y que se va a estar donando", dijo Almonte.

Para esas clínicas la Fenapepro espera contar con algunos peloteros de la liga invernal dominicana, como de Grandes Ligas.

Expansión del Día de Leyendas

La intención es que esta festividad, con el Juego de Estrellas, crezca, de manera que se estudia la posibilidad de que se haga en otros estadios en el país. "Queremos ir hacia el Este", señaló Almonte, sin precisar cuál de las dos sedes, La Romana o San Pedro de Macorís.

También se da la posibilidad de que se haga en Puerto Rico, como también invitar a Venezuela. "Creo que sería también grandioso, en cualquier lugar que se haga se va a llenar".

Y otra eventualidad es "ver si lo podemos llevar a Estados Unidos".

Los números en la agencia libre

Almonte informó que al rededor de 112 peloteros se fueron a la agencia libre después de ser implementada al finalizar esta temporada.

El 90 por ciento de ese grupo ha firmado ya sea con su equipo o un equipo nuevo.

"Un éxito total", calificó Almonte. "Al 100 por ciento de estos peloteros recibieron aumento de salario. Alrededor del 42 por ciento recibió un aumento del 60 por ciento, un 28 por ciento recibió el doble de lo que ganaba", dijo Almonte.

"El 14 por ciento de estos 90 jugadores recibió un triple de lo que devengaba el año anterior".

Almonte consideró que los peloteros dominicanos ha sido una oportunidad de "ganar-ganar".

Germán señaló que "la incertidumbre" para el pelotero ya se disipa. Varios peloteros han firmado por dos o tres años.

"Ya no tienen que venir en septiembre o en agosto como decíamos nosotros a emburujarnos con los gerentes, ya saben lo que van a devengar no importa cómo les fue en Estados Unidos", dijo el jugador, algo que no vivieron ni él ni Almonte.

Se informó que unos 22 o 24 peloteros tendrán opción de firmar con cualquier equipo en el país o de las ligas invernales.

El pelotero puede saber desde abril su destino. "No es fácil negociar en octubre, como decía Germán, que en marzo".

Antes los equipos, señala estaban atados hasta septiembre. "Ya el jugador no tiene que esperar el permiso de un gerente o de su equipo", en caso que no haya firmado en marzo o abril.