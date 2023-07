Con gol de Giménez, México vence a Panamá para coronarse campeón de la Copa Oro

En los días previos a la final de la Copa Oro, los jugadores y el entrenador de la selección mexicana, Jaime Lozano, dijeron que su misión era regresar el trofeo a casa. Ya lo lograron.

El delantero Santiago Giménez salió del banquillo para marcar un gol en los minutos finales el domingo y México derrotó 1-0 a Panamá para coronarse campeón de la Copa Oro.

Giménez, quien ingresó al campo a los 84 minutos en relevo de Henry Martín, marcó el único tanto del encuentro a los 88.

Con el triunfo, México recuperó el campeonato de la CONCACAF que perdió hace un par de años ante Estados Unidos, que para este torneo usó un cuadro alterno y perdió en las semifinales ante los panameños.

"Estoy orgulloso del grupo y de la personalidad de los jugadores, no es fácil salir de la racha negativa", dijo el capitán Guillermo Ochoa a TUDN. "Nos dedicamos a trabajar dentro del campo, este trofeo es gracias a los compañeros porque juntos decidimos que queríamos regresar el trofeo a casa".

Los mexicanos alzaron su novena Copa Oro, la primera con el seleccionador Jaime Lozano, quien arribó a cuatro días del inicio del torneo en relevo del argentino Diego Cocca, cesado cuatro días después de una derrota de 3-0 ante Estados Unidos por la Liga de Naciones.

"Hace un mes jugábamos con estadios vacíos por las malas actuaciones y esto es sólo el principio de algo que queremos que sea un gran camino", dijo Edson Álvarez. "Nosotros dimos un golpe en la mesa para dar el título para las familas y para Jaime y la decisión está en los dirigentes".

Aunque Lozano ha reiterado que su acuerdo es sólo por la Copa Oro, el título de este torneo y el apoyo que han mostrado los jugadores podrían hacer reconsiderar la decisión a los dirigentes y darle el puesto permanente.

"Me tocó llegar en un momento no tan bueno y cuando confías en la gente y confías en ti mismo hay que aventarse", dijo Lozano. "Era una gran gran oportunidad y hoy creo que fue la mejor decisión y si no salía pensaría lo mismo, que era la mejor decisión el intentar cambiar la cara de la selección".

Panamá, en su tercera final de la Copa Oro, primera en diez años, volvió a quedarse en la orilla y cayó ante los mexicanos por segunda ocasión en tres semanas.

En la Liga de Naciones, el Tri dirigido por Cocca se impuso 1-0 sobre Panamá.

"No soy un héroe, todos somos uno, no quiero ser la imágen del triunfo", dijo Giménez. "Yo sólo quería entrar al campo, todos estamos ansionsos y yo lo hice y anoté, gracias a Dios porque sus tiempos son perfectos".

México pareció adelantarse a los 32 con un remate de Henry Martín, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar.

Los mexicanos volvieron a tocar a puerta a los 42 con otro intento de Martín que fue rechazado por el portero.

Panamá tuvo su primera gran oportunidad a los 52 con un intento de Alberto Quintero que fue contenido por el portero Guillermo Ochoa.

Los panameños se quedaron con 10 jugadores con la expulsión de Harold Cummings a los 63 minutos.

México resolvió el partido cuando Giménez robó una pelota en tres cuartos de cancha y enfiló al área para convertir con un disparo rasante.