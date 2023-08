MLB investiga publicaciones de redes sociales que involucran a Wander Franco

Las Grandes Ligas abrieron n una investigación sobre unos mensajes en redes sociales que involucran al campocorto dominicano de los Rays Wander Franco, confirmó su equipo los Rays de Tampa Bay el domingo.

Franco no jugó en la derrota el domingo por 9-2 ante Cleveland.

En diferentes cuentas en redes sociales se divulgaron mensajes acusando a Franco de haber sostenido una relación con una menor de edad de 14 años.

"Durante el partido de hoy, nos hicieron de nuestro conocimiento sobre publicaciones en redes sociales que están circulando en relación a Wander Franco", dijo el club en un comunicado. "Tomamos muy seriamente la situación y estamos en contacto cercano con las Grandes Ligas mientras realiza la indagatoria pertinente".

Tampa Bay no dio detalles de los mensajes en redes sociales.

El venezolano Osleivis Basabe fue titular como campocorto el domingo, en su debut en las Grandes Ligas a los 22 años. Basabe, quien bateó de 3-1 con un doble, se enteró que jugaría con los Rays durante el encuentro del sábado con el Durham de la Triple A.

Franco inició el encuentro del domingo en el dugout de los Rays y se fue en la quinta entrada.

La promoción del domingo en el Tropicana Field recibió el nombre Wander Franco Snapback Hat, para aficionados de 14 años o menos.

Tras el juego le preguntaron al mánager del equipo Kevin Cash si hubo algún problema con Franco para que no jugara que no fuera un simple día de descanso y Cash respondió: "No".

"Estoy consciente de las especulaciones y no voy a comentar más allá", advirtió. "El día libre fue un día libre".

Franco fue enviado a la banca en dos encuentros en junio con los Rays debido a sus reacciones ante situaciones frustrantes y no comportarse bien por momentos.

El campocorto de 22 años y Tampa Bay pactaron un contrato de por 11 años y 182 millones de dólares en noviembre de 2021, un acuerdo que incluye una opción para 2033 que podría llegar a valer 223 millones.

Franco, elegido al Juego de Estrellas este año, tiene un promedio de bateo de .281, con 17 jonrones, 58 empujadas y 30 bases robadas en 40 intentos en 112 juegos.