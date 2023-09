Williamson se perderá su apertura con Rojos; crecen contagios de COVID en Cincinnati

El zurdo de los Rojos de Cincinnati Brandon Williamson dio positivo a COVID-19 y se perderá su apertura programada para el domingo. Es el cuarto lanzador del equipo que arroja positivo esta semana, lo que pone en riesgo sus oportunidades de llegar a la postemporada.

El abridor Hunter Greene fue colocado en la lista de lesionados COVID-19 después de su victoria por 4-1 en San Francisco el 30 de agosto. Los relevistas diestros Fernando Cruz, de Puerto Rico, y Ben Lively fueron colocados en la lista entre los partidos de la doble cartelera del viernes en contra de los Cachorros.

El mánager David Bell dijo que un par de integrantes del equipo de apoyo también habían salido positivos por la enfermedad.

"Cuando digo que están fuera, están fuera", dijo Bell. "Se sienten mal".

Los Rojos llamaron los lanzadores diestros Brett Kennedy y Lyon Richardson y añadieron a Carson Spiers como jugador sustituto. El regreso del diestro Tejay Antone, quien se perdió la temporada 2022 y gran parte de esta después de múltiples cirugías Tommy John, también le dará profundidad al bullpen de Cincinnati.

Los Rojos llegan al partido del sábado en contra de los Cachorros de Chicago un juego detrás de un lugar como equipo comodín de la Liga Nacional y no quieren tomar riesgos. Han retomado algunos de los protocolos que se utilizaron durante la pandemia por COVID-19.

"Estamos tomando precauciones, seguro", dijo Bell. "No estamos dando acceso a la casa club. Le hemos dicho a quien no sea absolutamente necesario que no se presente".

Bell dijo que Greene sigue en San Francisco y se siente mejor y espera que quienes actualmente están en la lista de COVID-19 puedan regresar después del mínimo de siete días. Confía en que no se enfermarán más jugadores o miembros del staff del equipo.