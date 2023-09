Sanó: "Me quedaré con Estrellas todo el año aunque firme"

Miguel Sanó aseguró este lunes que permanecerá con las Estrellas hasta que finalice la temporada que comenzará el 19 de octubre, sin importar que antes haya firmado de nuevo con una organización de Grandes Ligas.

"Me haría falta consumir muchos turnos. Esa es la mejor manera de regresar en forma", sostuvo Sanó sobre el porqué de su futura decisión, una vez haya firmado de regreso al llamado béisbol organizado.

La positiva actitud de Sanó sobre su regreso a las Grandes Ligas, no quedó en dudas este lunes: por sus expresiones y su entusiasmo en el primer día formal de entrenamientos de las Estrellas, con miras a la participación del club en el venidero campeonato dominicano.

Y más aún después de afirmar:

"Y se va a gozar...como aquella vez".

Aquella vez fue en 2019, después de una esperada coronación del equipo como campeón del torneo dominicano, por primera vez, tras 51 años.

Sanó fue parte importante de ese club campeón de conjunto oriental.

"Gozamos, y se va a gozar", reiteró el musculoso atleta, quien aquella vez, en el desfile de campeones por las calles de su pueblo natal y sede del club, San Pedro de Macorís, sufrió una lesión en un tobillo.

Ahora, la meta es mantenerse saludable.

"La meta principal es tener salud", apuntó Sanó sus propósitos en la venidera campaña local, en la cual aspira a dar muestras de estar recuperado de una operación en el menisco de su rodilla derecha, por la cual fue sometido a una cirugía, en mayo del 2022, con lo que su actuación con los Mellizos de Minnesota quedó limitada entonces a solo 20 partidos.

Luego, convertido en agente libre al final de la temporada, Sanó prefirió pasar por un largo período de rehabilitación, el cual ha incluido todo lo que va del 2023, antes que someterse a una nueva cirugía.

"He trabajado duro en el gimnasio. He dejado de comer algunas cosas y el resultado es lo que se ve: he rebajado 32 libras", observó Sanó, quien asegura ahora pesa 258 libras, aunque señala que su peso ideal ronda las 270 libras; "pero así estoy bien".

Así esperan las Estrellas, que Sanó esté bien y contribuya nuevamente con que el equipo se ciña el título de campeón nacional.