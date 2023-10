Emilio Bonifacio emplaza a Víctor Eduardo García Sued a retractarse de acusaciones falsas por supuesto "Bate Negro"

En la mañana de este lunes, Emilio Bonifacio, capitán de los Tigres del Licey y Jugador Más Valioso del Round Robien de la temporada 2022-23, mediante acto de alguacil, notificó al presidente de las Águilas Cibaeñas Víctor Eduardo García Sued, un ACTO DE INTIMACIÓN A RETRACTARSE DE FRASES DIFAMATORIAS TENDENTE A TOMAR ACCIONES JUDICIALES, por las acusaciones falsas que este hiciera en su contra en el programa de televisión "Las Verdades de la Tarde", que se transmite por Telecontacto 57, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

El ejecutivo del conjunto cibaeño dijo en su participación como entrevistado en el citado programa lo siguiente: "Hay una regla, no solo por los 100 mil pesos, a mí lo.... yo di instrucciones para que se chequeara (el bate), pero parece ser que los que tenían que tomar la decisión, no se atrevieron, porque había ... existe dentro de las reglas, eeeee que sí, normalmente cogen el bate y lo esconden y lo desaparecen, pero el asunto es que si no sale positivo verdad, entonces te pueden sacar dirigente o al mismo presidente, a mí no me importaba que me sacaran, pero pueden sacar al dirigente por varios días y en una serie final, pero óiganme, permítanme, óiganme, permítanme, en la Serie del Caribe, busquen el video y yo reconozco que Bonifacio un deportista que se mantiene, trabaja porque esas piernas de él, la mantiene, sea como sea, verdad, tamo en pelota, pero él es un luchador, se desvela por su equipo es capitán del equipo, hay que quitarse el sombrero, él quiere ganar, él quiere ganar, entonces, busquen el primer juego del Licey en la Serie del Caribe en Venezuela, búsquenlo, personas deee deee, el primer juego de Dominicana fue en el mar, como es que se llama esa zona, bueno, ese es un estadio que la brisa sopla hacia dentro, los propios venezolanos se quedaron asombrados con el primer jonrón que dio en el primer turno, después lo estaban chequeando y se cuidó, el bate negro" .

De inmediato Bonifacio posteó unos audiovisuales en sus redes donde mostraba el jonrón que diera debutando en la Serie del Caribe y evidentemente el bate utilizado no era negro, si no, un bate común y aprobado por los organizadores del evento, y a estos tienen acceso todos bateadores de los diferentes conjuntos que participaron en el evento.

Emilio Bonifacio, quien tiene como Abogados Constituidos y Apoderados Especiales a los LICENCIADOS JULIO CÉSAR DE LA ROSA TIBURCIO Y HERIBERTO RIVAS RIVAS, ha demostrado durante sus 18 años de carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, que ha sido un jugador competitivo, respetuoso del juego y sobre todo honesto, y es por estas razones que aún perteneciendo al conjunto más ganador en la historia de la liga, es respetado y querido por toda la fanaticada que sigue el béisbol invernal, evento que es el pasatiempo favorito de todos los dominicanos.

Bonifacio continúa su preparación y para tal ya se ha integrado a las prácticas del conjunto azul de los Tigres del Licey, identificado con la causa y en busca de defender la corona en este campeonato de béisbol otoño-invernal de 2023-2024 que arrancará el jueves 19 de octubre próximo con la celebración de tres partidos en Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís.