Mets contratan al venezolano Carlos Mendoza como su nuevo mánager

NUEVA YORK (AP) — Los Mets de Nueva York contrataron al entrenador de banca de los Yanquis, el venezolano Carlos Mendoza como nuevo mánager, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento de la decisión.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el lunes debido a que no han anunciado la decisión.

Mendoza pasó las últimas cuatro temporadas como el entrenador de banca de los Yanquis bajo el mando de Aaron Boone. Reemplazará a Buck Showalter, quien fue despedido por los Mets al final de la campaña anterior.

El venezolano se convierte en la primera adquisición del nuevo presidente de operaciones del equipo David Stearns, quien tomó las riendas del equipo el mes pasado.

Mendoza, quien cumple 44 años este mes, ha sid mánager en la Liga de Invierno de Venezuela, pero nunca ha estado al frente en un equipo más arriba de la Clase A. Toma las riendas de un equip que terminó cuarto en el Este de la Liga Nacional con foja de 75-87 esta temporada a pesar de contar con la nómina más alta de las Grandes Ligas.

Mendoza se convierte en el quint mánager de los Mets desde que llegó a su fin la etapa de siete años de Terry Collins con el equipo en el 2017. Ninguno de los últimos cuatro mánagers ha durado más de dos campañas.

Nueva York estaba interesado en Craig Counsell, quien trabajó con Stearns por años en Milwaukee, pero Counsell firmó con los Cachorros este lunes, de acuerdo con una persona que tiene conocimiento del trato.

Showalter tomó las riendas del equipo en diciembre 2021 y llevó a los Mets a terminar con marca de 101-61 en el 2022 cuando fue nombrado Mánager del Año. Nueva York perdió ante San Diego en la ronda de comodín y en el receso de campaña firmó al Cy Young Justin Verlander.

Los Mets tenían una nómina de 355 millones de dólares el primer día, pero quedaron fuera de contención a los playoffs y se deshicieron de Verlander, Max Scherzer y otros veteranos antes del límite de canjes del primero de agosto.