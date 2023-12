Luis Urueta: "La agencia libre fue una guerra de papeleta"

Los Gigantes han navegado la mayor parte del torneo a la cabeza de las clasificaciones y parecen tener un pie en el round robin, cuando cuatro equipos juegan por debajo de .500. Pero en la gerencia nordestana no se cruzan de brazos y creen que la parte más difícil está por venir, donde más peso puede tener las contrataciones que hicieron los clubes en la agencia libre, donde los duartianos fueron menos agresivos.

Luis "Pipe" Urueta, de vuelta a la oficina como gerente, confesó que el talento que más le dolió perder fueron los receptores Carlos Paulino y Webster Rivas, que se marcharon a Águilas y Toros. Con la oferta de La Romana fue "imposible" competir.

"Esto apenas va a la primera mitad, en la segunda es donde quizás esa agencia libre se va a reflejar un poquito más porque son jugadores más veteranos que tienen permiso para estar todo el camino, mientras nosotros le apostamos de pronto a unos jugadores jóvenes que dentro de poco se le cumple ese permiso. Ahora todo luce bien, pero entendemos de que más adelante el equipo tiene que fortalecerse", dice Urueta.

Habla de jugadores como Julio Carreras y Yoyner Fajardo, que casi terminan sus permisos.

Los potros comenzaron la jornada del jueves con 19-12, con un juego completo de ventaja con las Estrellas, los dos únicos con marca positiva.

"En el momento de la agencia libre es un poquito estresante porque recibe la presión de la prensa, el público, de la gente que ve que los otros equipos se empiezan a llevar a todos los agentes libres y los Gigantes no hacen nada. Pero no todo el mundo conoce el equipo como nosotros, como Wellington (Cepeda, el dirigente), como yo, como el grupo de operaciones y sabíamos lo que teníamos aquí", dijo.

¿Fue la agencia libre una guerra de papeletas?

"Total. Total, para los otros equipos, nosotros no, de verdad que no entramos en ninguna guerra con nadie. De pronto la oferta que se le hizo a Webster, a Paulino, pero ya ellos tenían su mente puesta en otro lado y otros números, no seguimos pujando. Hicimos una que otra oferta, los jugadores estaban buscando otros números supremamente más alto que lo que ofrecimos y decidieron tomar esas oportunidades que son entendibles. Lo de Paulino cogió un poquito más, el número no estaba tan lejos, lo de Webster ya era ya inalcanzable, inalcanzable... de pronto los Yanquis hubiesen llegado ahí", dijo.

El de los Toros fue el conjunto más agresivo en el mercado y llevó a La Romana a jugadores como Rivas, Ronny Rodríguez, Aneudy Tavárez, Gustavo Núñez, Pablo Reyes, Juan Francisco y los lanzadores Esmil Rogers y Wirfin Obispo.