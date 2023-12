Ortiz, Beltré y Ramírez lideran el décimo ceremonial del Salón de la Fama del Béisbol Latino

Los dominicano David Ortiz, Manny Ramírez y Adrián Beltré lideraron el grupo de jugadores latinos inmortalizados en el décimo ceremonial del Salón de la Fama del Béisbol Latino celebrado en Coco Bongo en esta ciudad.

El boricua Carlos Beltrán y el venezolano Bobby Abreu completaron la clase del 2023 en el nicho de los inmortales latinoamericanos del béisbol.

Ortiz entre otras cosas agradeció grandemente al béisbol dominicano y a la organización de los Leones del Escogido, por darle la oportunidad de desarrollar su juego para cuando le llegó la oportunidad demostrar al más alto nivel la clase de pelotero que era.

"Siempre agradeciéndole a mi equipo, los Leones del Escogido, y les voy a decir porque, yo tuve la bendición de jugar en un mismo año desde clase "A" a Grandes Ligas, y eso se lo debo a la Liga de Invierno", expresó Ortiz.

Poder enfrentar el tipo de pitcheo que se ve en LIDOM, Ortiz entiende que fue vital para su desarrollo en las Estados Unidos.

Méritos para Cooperstown

Los carreras que presentan estos cinco exjugadores latinos son dignos de ser parte en algún momento del Salón de la Fama del béisbol ubicado en Cooperstown, y de hecho ya Ortiz es parte, con Beltré con mucho chance de integrarse en el próximo ceremonial a celebrarse en el verano del año próximo.

"Manito, no se equivocaron, usted es una leyenda, y nos vemos en Cooperstown el año que viene", le dijo Ortiz a Beltré en el momento que tomó la palabra para el discurso de exaltación.

Beltré, un pelotero que conectó más de tres mil hits en el béisbol de Grandes Ligas, dio un agradecimiento a Rafael Avila (EPD), que fue el hombre que lo llevó al profesionalismo con los Dodgers de Los Angeles.

"Es muy sentimental para mí, sabemos que no está con nosotros y esperamos en DIOS que el esté viendo esto en este momento", expresó Beltré sobre Avila.

La valoración de cada uno de los exaltados es que tiene un significado muy especial el ser reconocidos en su idioma, por cosas que hicieron en el mejor béisbol del mundo, junto a otros grandes representantes de la disciplina para latinoamerica.

“Estoy más que contento, para mí esta exaltación en mi lenguaje, siendo en mi país, estoy muy contento por eso, la verdad es que esto siempre va a estar en mi mente", expresó Beltré.

Ramírez bien recibido

Manny Ramírez fue recibido con mucho entusiasmo por parte del público presente en la actividad y describió el premio como un gran regalo que Dios le ha dado en su vida.

"El Babalao" como es conocido Ramírez, conformó con "El Big Papi" una de las parejas de bateadores más temida en la historia de MLB.

“Le doy gracias a Dios, por la fuerza y la sabiduría que me ha dado, para seguir adelante", sostuvo Ramírez al momento de dirigirse al público por su exaltación.

Beltrán y Abreu se sienten orgullosos

El boricua Carlos Beltrán y el venezolano Bobby Abreu coincidieron en expresar el orgullo que siente de ser parte del Salón de la Fama del Béisbol Latino y en sus discursos resaltaron las cualidades de los demás exaltados.

"Cuando se es joven y empieza a jugar béisbol, uno no sueña con llegar a esta nivel, uno sueña con la oportunidad de salir adelante, ayudar a su familia, en el primer año de estar en Grandes Ligas, uno lo que quiere es sobrevivir y demostrar sus habilidades, y luego de hacer eso uno se da cuenta de la clase de pelotero que puede ser y gracias a Dios me dió la oportunidad de tener una carrera en este deporte, y de eso me siento agradecido", dijo Beltrán.

Abreu en su alocución fue muy chistoso e hizo anécdotas referentes a sus primeros días como profesional, que involucraron a Manny Acta, que es parte del comité del Salón de la Fama del Béisbol Latino y que estaba presente en el acto.

“Para mí esto significa un sueño hecho realidad. Yo crecí anhelando ser un pelotero de Grandes Ligas, y que ahora pueda ser inmortalizado por la gente de uno, me llena de felicidad y de orgullo, pero sobre todo, de satisfacción por haber cumplido”, expresó el venezolano.

La celebración en el pasado se celebraba en La Romana, en Altos de Chavón y en esta nueva etapa que inicia con el décimo ceremonial tendrá su base en Punta Cana, con la expectativa de crear un museo, donde todos los amantes del béisbol tengan la oportunidad de poder celebrar las carreras de sus figuras y poder tener de cerca cosas que fueron utilizadas por ellos en sus mejores momentos como jugadores.