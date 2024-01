La Fundación David Ortiz financió con US$1 millón cirugías a 143 niños en 2023

David Ortiz giró una visita este viernes al Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT) para entregar juguetes a niños que fueron operados del corazón en 2023 a través de la fundación que creara hace 16 años.

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown entregó presentes a los 143 niños que fueron intervenidos el año pasado. Los infantes estuvieron acompañados de sus padres y recibieron juguetes por motivo del Día de Reyes. El encuentro fue animado con juegos, músicas y diferentes actividades con payasos.

"La semana pasada estaba en Constanza y allí me abordó una joven que me dijo fue operada a través de la fundación. Son de las cosas que más me llenan de alegría y me animan a seguir en este proyecto. Espero que este año podamos ayudar al doble de niños", dijo Ortiz al hacer su entrada al centro médico.

"Siempre en enero invitamos a la mayoria de los niños que operamos el año pasado, les traemos unos cuantos jugueticos, les traemos payasos compartimos con ellos, tu sabe que de eso se trata con la niñez y la Fundación David Ortiz sigue accionando fuertemente. Me recuerda mi niñez lo alegre que me ponía cuando mis padres me compraban juguetes" expresó Ortiz.

El Big Papi resaltó el trabajo que hacen otros peloteros activos y retirados como son los casos de las fundaciones de Pedro Martínez, Nelson Cruz y Robinson Cano. "Los muchachos de una manera u otra siempre hacen su trabajo en la comunidad que pertenecen".

Melba Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la fundación, informó que ya son más de 1,500 los niños intervenidos. Dijo que el costo de una operación pudiera ir por encima de los cuatro millones de pesos. Sólo en el 2023 se invirtió alrededor de un millón de dólares.

"El año pasado se hizo una inversión de un millón de dólares en este programa, en este año ya estamos preparados para duplicar esa ayuda, estamos apostando a unos 200 a 250 niños asistidos para el 2024" expresó Peláez.

David llegó acompañado de su pareja Maria Yeribel. El exjugador de los Medias Rojas de Boston hizo una oración de agradecimiento a Dios antes del inicio de la actividad.