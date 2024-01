El presidente Abinader encabeza inauguración de academia de los Orioles

El presidente Luis Abinader encabezó este martes la inauguración de la academia Los Orioles de Batimore en Cabreto, Guerra.

La delegación del conjunto la encabezó el vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Orioles, Mike Elias, y el vicepresidente de exploración y operaciones internacionales, Koby Pérez.

"Esta academia es la culminación de años de arduo trabajo de tantas personas, y estoy agradecido a todos los que hicieron esto realidad", dijo Ellas. "Durante los últimos años, uno de los objetivos principales de nuestro grupo de socios y nuestra oficina principal ha sido sobresalir en América Latina, y estoy muy satisfecho con lo que nosotros, como organización, liderada por Koby Pérez, hemos logrado en este sector.

Esta gran inauguración encaja en la meta de organizar la exploración y el desarrollo de nuestro sistema de ligas menores para que siga fluyendo y preservar el béisbol ganador en Baltimore en los años que vendrán".

El complejo de 22,5 acres (91,000 metros cuadrados) alberga las instalaciones regionales de los Orioles para operaciones de desarrollo de jugadores en el Caribe, Centro y Sudamérica, e incluye tres terrenos, un campo deportivo de agilidad, túneles de bateo y lanzamiento, edificios administrativos, dormitorios e instalaciones educativas. El complejo albergará a más de 100 jugadores, entrenadores y personal, brindará habitaciones estilo dormitorio y espacios de entretenimiento e incluye tres aulas y un laboratorio de computación, que brindará aprendizaje en el lugar y un plan educativo para cada jugador, así como un comedor que ofrecerá comidas nutritivas diarias.

"Estoy increiblemente orgulloso de decir que los Orioles de Baltimore ahora tienen una de las mejores instalaciones de entrenamiento en la República Dominicana", dijo Pérez. "El impacto que este complejo tendrá en el éxito futuro de los Orioles y de los jugadores jóvenes que reclutamos y contratamos es inconmensurable. Tener unas instalaciones de última generación no sólo nos permitirá seguir atrayendo a los mejores talentos internacionales a la organización, sino que también nos permitirá enseñarles valiosas habilidades para la vida fuera del campo que los beneficiarán por el resto de sus vidas.

El proyecto fue liderado por el propietario y desarrollador Brian Mejía, de Brison SRL. Los Orioles estuvieron representados por el renombrado arquitecto de academias dominicanas José Mella, quien es considerado uno de los arquitectos de instalaciones de capacitación más destacados de la República Dominicana, habiendo diseñado alrededor de la mitad de las academias actuales en el país.

Los Orioles han surgido en el mercado internacional desde que Elias asumió el mando en noviembre de 2018. Durante ese tiempo, Baltimore firmó dos de las clases de fichajes más grandes en la historia del club en 2019-20 y 2022-23, consiguió los primeros fichajes de siete cifras del equipo en Samuel Basallo y Maikol Hernández en 2020-21, establecieron el récord de la franquicia por un bono otorgado a un jugador internacional en Braylin Taveras en 2021-22, y rompieron ese récord con el fichaje de Luis Almeida el año pasado.

Seis de los 30 mejores prospectos actuales de los Orioles según MLB Pipeline son jugadores internacionales firmados por la organización, incluyendo Basallo (MLB No. 46, O's No. 5),

Tavera (O's No. 16), Almeyda (O's No. 25), Leandro Arias (O's No. 18), Frederick Bencosme

(O's No. 23) y Luis de León (O's No. 26).

Los Orioles organizarán una clínica para niños de comunidades de toda la República Dominicana en la academia el miércoles 17 de enero, de 10 a.m. a 1 p.m. La organización y los Orioles Advocates proporcionarán 150 guantes de béisbol a los participantes de la clínica, reunidos en colecciones en Baltimore durante la temporada 2023. Los jugadores, entrenadores y ex alumnos de los Orioles enseñarán a los participantes de toda la República Dominicana una variedad de habilidades de béisbol durante todo el día.