Fernando Tatis y sus Estrellas: van a la final por tercera ocasión corrida

Fue Fernando Tatis quien le dio el sabor de la victoria de un título, después de cinco décadas, a las Estrellas Orientales. Fue una gran gesta y San Pedro de Macorís se desbordó por sus cales principales en una fiesta toda la noche, hasta bien entrado el amanecer.

Esta vez buscan mejorar para revertir un camino negativo en finales por su bajo porcentaje con 3-16 en lucha por la corona, así como ganar una corona después de tres visitas corridas.

Después de fallar la campaña que siguió a 2019, Tatis recuperó su vara mágica y las últimas tres campañas ha colocado a las Estrellas en la serie final de la pelota invernal dominicana, solo que en esta oportunidad persigue lo mismo de 2019: la cereza del pastel.

Ese último título todos recuerdan que la verja de los jardines fue derribada por los seguidores orientales, movidos quizás por la desesperación de 50 años sin ver una corona.

Si se da aquello de que a la tercera es la vencida, entonces la de 2024, la corona será oriental. El punto discordante es que el béisbol no lo ganas con refranes, aunque sí aplica de que "la pelota es redonda...", ya saben el resto.

Otro brillo a las Estrellas

El conjunto oriental llega a una final por tercera ocasión corrida, todas bajo la presidencia de Miguel Feris.

Es la primera vez que realiza esa hazaña en toda su historia, otro botón dorado que dio Tatis a su equipo, en una liga en la que Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido destacan en ese renglón.

Águilas y Licey han alcanzado tres finales corridas en seis ocasiones, con el conjunto cibaeño lográndolo una vez con seis corridas y los azules con cinco.

El Escogido, con tres visitas corridas, ha repetido la final en cuatro ocasiones.

Récord de Estrellas en últimas tres temporeadas

Serie Regular TEMP. JJ JG JP POS. DIF. 2023 50 20 21 2do. 0.5

Toros del Este y Gigantes del Cibao desconocen esta hazaña

El lauro que buscan los orientales es el llevarse al menos un campeonato de sus tres visitas corridas, un trofeo que sí alcanzaron Águilas, Licey y Escogido.

En la final

Esta es la final número 19 que alcanzan las Estrellas. Y Tatis es responsable de las últimas cuatro.

El conjunto verde lo logra después de comenzar con un gran dominio de la semifinal round robin. Pero el desempeño de sus últimos tres partidos siembra algunas dudas.

De repente, al llegar el día jueves, los Tigres todavían tenían oportunidad de terminar como líderes del round robin, algo inimaginable, una semana atrás, cuando los orientales parecían brillar muy lejos.

Aunque tras los resultados del miércoles se dio a conocer que las Estrellas aseguraron su pase a la final, en realidad ya tenían su boleto de la final en las manos. Lo plantea Luichy Sánchez, amparado en una resolución de la Liga de hace varios años:

"La prioridad del dominio, series particulares, también es no perderlas (ganar o empatar)", señala Sánchez. "Las Estrellas es el único equipo que no perderá serie particular alguna, por lo que en potencial triple empate ya están clasificadas hacia la final", explicó Sánchez en su cuenta de X (antes Twitter).

Ya para ese sábado, las Estrellas tenían aseguradas sus series. Al llegar el jueves le ganaron la serie al Escogido y empataban con Licey y Gigantes.

Algunos puntos

La velocidad es una de las grandes ventajas para el conjunto verde. Terminaron la regular con 100 ó más bases robadas, una marca para 50 partidos.

Pero también sacaron músculos en el renglón de los jonrones al ser tercero. Fuero cuarto en empujadas con 192. Lo que no consiguieron con la fuerza, lo hicieron desde el montículo: líderes en efectiviad (3.48).

Entre sus últimos movimientos incluyen la contratación de un nuevo refuerzo con la adquisición de Yangervis Solarte, quien viene de la Liga Mexicana del Pacífico, después de jugar con las Águilas de Mexicali. Sustituye al pitcher Jared Wilson.

Con sus 19 finales, las Estrellas tienen un porcentaje muy por debajo de .500 (.157) con su récord de 3-16.

El sueño oriental es subir a .210. Claro, si ganan su cuarta corona. Otro reto para Tatis.