Piratas refuerzan su bullpen con Aroldis Chapman, quien firma por un año y 10,5 millones

Los Piratas de Pittsburgh reforzaron la parte trasera de su bullpen, al llegar a un acuerdo con el relevista siete veces All-Pro Aroldis Champan, por un año de contrato con valor de 10,5 millones de dólares.

El acuerdo depende de un examen físico, dijo una persona con conocimiento del contrato a The Associated Press. La fuente habló en condición de anonimato con AP, porque el acuerdo todavía no se cierra.

Chapman le ofrece a los Piratas un zurdo con experiencia para desempeñar un rol como preparador para el cerrador All-Star David Bednar. El veterano de 14 años, quien cumplirá 36 años el próximo mes, tiene 321 salvamentos durante su carrera, jugando con cinco equipos, pero ha evolucionado como un preparador en las últimas dos temporadas.

Chapman tuvo marca de 6-5 con ERA de 3.09 y seis salvamentos en 61 partidos con Kansas City y Texas la temporada pasada. Los Rangers adquirieron a Chapman de los Reales a finales de junio y respondió ayudando al equipo a ganar por primera vez la Serie Mundial. Chapman apareció en nueve juegos de postemporada con los Rangers, permitiendo dos carreras en ocho entradas.

Chapman re reunirá en Pittsburgh con su compañero de equipo con los Rangers Martín Pérez, quien acordó un año de contrato por ocho millones de dólares con los Piratas en diciembre.

Pittsburgh utilizó al derecho Colin Holderman y al zurdo Ryan Borucki en situaciones de alto apalancamiento la temporada pasada frente a Bednar, dos veces All-Star para el club de su ciudad natal. Chapman les da a los Piratas otra opción y potencialmente una moneda de cambio en la fecha límite.