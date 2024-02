Emilio Bonifacio: "tenemos que jugar como lo que somos, los campeones" de la Serie del Caribe

Los Tigres del Licey son los bicampeones nacionales, pero ahora buscan elevar más su hazaña a nivel de la región, luego de ganar la Serie del Caribe 2023.

El capitán de los Tigres, Emilio Bonifacio le pone peso a la responsabilidad que tiene su equipo para este campeonato que se inicia este día primero de febrero.

"El país sabe el compromiso que tiene: tenemos que jugar como lo que somos, los campeones de la Serie del Caribe y tratar de representar como país, no como el equipo del Licey", dijo Bonifacio.

Miami se le da bien a la República Dominicana con dos triunfos en esa ciudad con los Leones del Escogido (1990) y el Licey (1991).

Sería un gran lujo para el equipo dominicano llevarse la corona. El país no repite títulos corridos desde las series 2020 (Toros del Este) y 2021 (Águilas Cibeñas).

"Tenemos una gran fanaticada. Creo que toda la fanaticada de la diáspora nos visitará, al igual que Venezuela que tiene muchos fanáticos".

Precisamente Venezuela es el primer rival dominicano en esta Serie del Caribe 2024. "Yo sé que ellos van con todo, pues el tema de que nosotros jugamos la final contra ellos (2023) y nada, el campeón se tiene que preparar que todo el mundo le va a jugar al 100% y esa esa la mentalidad: día a día y juego a juego".

Para el capitán azul, no se trata solo Venezuela, si no cada rival del programa de juego que le toque al conjunto dominicano. "Los juegos hay que ganarlo, no importa no importa cuál sea el el rival. Esperemos en Dios empezar con una victoria de una vez el jueves.

El Licey ha ganado 24 coronas en la Liga Dominicana y va por el título número 12 en una Serie del Caribe.