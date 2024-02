El venezolano Pablo Sandoval afirma que no se ha retirado del béisbol

Pablo Sandoval no jugó béisbol durante todo el 2023 ( FUENTE EXTERNA )

El hecho de que el público no vea a Pablo Sandoval dentro de los terrenos de juego en el último año no significa que se retiró del juego que ama.

"Yo no me he retirado oficialmente, estoy tomando mi tiempo para regresar", declaró Sandoval a los cronistas deportivos Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, productores y conductores de Abriendo el Podcast.

Sandoval, de 37 años, nacido en Puerto Cabello, no ha jugado en ninguna liga el último año en ningún circuito veraniego o invernal, mientras se preparaba para el regreso.

Indicó, que él solo sabe jugar beisbol, que no es médico, ni abogado, ni tampoco ingeniero "lo único que sé es jugar pelota, mientras le esté dando, ahí estaré".

"Estuve llevando un plan mental y físico, preparándome, además de pasar por un proceso personal, que no fue fácil", dijo Sandoval.

"El Panda" explicó que durante dicho tiempo recibió ofertas de equipos de la Liga Dominicana, la de Puerto Rico y la Liga Venezolana.