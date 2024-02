CC Sabathia cree que los Yanquis deben retirar el 13 de Alex Rodríguez

Los Yankees de Nueva York y Alex Rodríguez tienen una historia complicada, por decir lo menos, y la franquicia no ha indicado ninguna intención de retirar su número 13.

Pero uno de los excompañeros de A-Rod cree que el tres veces Jugador Más Valioso merece un lugar en Monument Park.

"Creo que [los Yankees] deberían retirar su número", dijo CC Sabathia a "Evan and Tiki" de WFAN el viernes. "Creo que Seattle también debería retirar su número. Quiero decir, es uno de los mejores jugadores que jamás haya jugado béisbol".

Rodríguez ganó dos de sus premios MVP con los Yankees y, al igual que Sabathia, fue vital para su título de Serie Mundial de 2009, la última vez que los Bombarderos del Bronx fueron campeones.

Pero los escándalos plagados del uso de sustancias para mejorar el rendimiento, incluida una suspensión de un año completo en 2014, y una demanda contra el médico del equipo alegando un diagnóstico erróneo de una lesión en la cadera no lo han dejado exactamente en buena posición con los altos mandos de los Yankees.

De hecho, la decisión de los Yankees de darle el número 13 a Joey Gallo en 2021 probablemente señaló cuál es su posición con respecto al ex antesalista. Fue una decisión con la que Rodríguez reconoció que no estaba contento el año pasado.

Sabathia, por su parte, cree que Rodríguez simplemente no ha sido comprendido.

"Alex probablemente fue uno de los jugadores de béisbol más inteligentes con los que he jugado", agregó. "En numerosas ocasiones, me pasaba la pelota después de un out, la agarraba con la mano entre la tercera base y el montículo del lanzador, y él me decía: 'Oye, este tipo va a batear en el primer lanzamiento aquí', o 'quizás quieras lanzar un sinker aquí'".

"Creo que la gente escucha historias y trata de convertirlo en un villano, pero Alex es un buen tipo. En un ambiente de equipo, lo hace bien".