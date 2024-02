El receptor dominicano de los Astros de Houston, Yainer Díaz se integró a los entrenamientos con miras a asumir de manera definitiva la posición de titular en la temporada que se avecina.

Díaz compartió la receptoría con el veterano receptor boricua Martín Maldonado, que se convirtió en agente libre y firmó con los Medias Blancas de Chicago por US$4.25 millones y un año.

La línea ofensiva del dominicano en el 2023 fue .282/.308/.538 con 23 cuadrangulares y 60 carreras empujadas en 104 partidos.

"Me siento muy emocionado, que en un año el cambio que he dado personalmente y me siento bien que me estén dando la confianza para manejar este staff de pitcheo tan bueno que tenemos", expresó Díaz en su primera conversación con la prensa que cubre a los Astros este año.

Los Astros hicieron movimientos durante la temporada muerta para mejorar el personal y una de esas adiciones es el relevista zurdo, Josh Hader, con el cual ya Yanier ha tenido la oportunidad de intercambiar impresiones, para empezar a conocerlo.

"Desde el primer día que nos conocimos me di cuenta que es una persona sencilla, y eso me da más facilidad de yo tener confianza con él", expresó Díaz sobre su nuevo compañero de equipo.

Díaz, pese a ser muy joven (23 años), está consciente que su responsabilidad es ayudar al staff de lanzadores a ser mejores y considera esto como el principal reto que enfrentará esta campaña.

La proyección de producción de Díaz para la temporada que arranca en marzo, es .276/.321/.510 con 20 cuadrangulares y 58 carreras empujadas, según Baseball-Reference.

Díaz se integró a su trabajo antes de la fecha estipulada y se involucró con cosas del equipo luego de finalizado el festival de fanáticos, algo que no es habitual. Esa integración más temprano lo ha ayudado a entender algunas cosas sobre el staff de lanzadores con el cual va a trabajar, según expresó.

Los Astros tienen proyectado al boricua Víctor Caratini para ser el sustituto de Díaz en esta temporada, y ellos han empezado a trabajar juntos, con miras a la próxima campaña.

"Me siento muy bien de tener un tipo como él así, cerca, que está dispuesto a ayudar, pienso aprovecharlo al máximo durante la temporada completa", expresó Díaz sobre tener a Caratini como compañero.

Díaz ha tenido un proceso de preparación enfocado en mejorar su juego defensivo y expresó que su rutina de preparación en términos ofensivos ha sido similar a la de años anteriores.

Los Astros llegan a la temporada 2024 como uno de los equipos favoritos a ganarlo todo y el dominicano Díaz tiene su cuota de responsabilidad en lograr esas metas colectivas que se tienen planteadas en la franquicia.