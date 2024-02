Jorge Mateo está listo para ser el super utility de los Orioles

El dominicano Jorge Mateo ha sido el campocorto titular de los Orioles de Baltimore en las últimas dos temporadas, al punto de que de sus 263 apariciones en los últimos dos años, 259 fueron en el campocorto y las otras cuatro en el jardín en la última temporada.

En 2024, el trabajo de Mateo podría crecer a ser un super utility, ya que el equipo tiene idea de ponerlo más veces en el jardín central y en la segunda base, posiciones que ha desempeñado con anterioridad en MLB

En las últimas dos temporadas, Jorge Mateo rara vez ha jugado una posición que no sea la de campocorto para los Orioles. De sus 263 apariciones en el campo durante ese tiempo, 259 fueron en corto, y las otras cuatro fueron en el jardín central el año pasado. Mateo jugó en el invierno en LIDOM y causó buena ampliación con su desempeño.

Si eso termina extendiéndose hasta la temporada regular, entonces Mateo aprovechará las oportunidades.

"Estoy listo para ello", dijo Mateo el martes por la mañana en la casa club de primavera de los Orioles. "Cuantos más turnos al bate, más oportunidades tengo de mejorar todo lo que puedo hacer".

Mateo, un veterano de cuatro años en las Grandes Ligas, se ha movido un poco alrededor del diamante. Ha hecho 35 apariciones en los jardines, 23 en segunda y nueve en tercera. A veces fue utilizado como reemplazo defensivo en las tres posiciones de los jardines mientras estuvo con los Padres en 2020 y 2021.

"Nos aporta mucha versatilidad porque puede jugar en muchas otras posiciones y es muy atlético", dijo el manager Brandon Hyde. "Simplemente queremos mantener abiertas nuestras opciones con él".

Aunque Mateo no ha contribuido mucho ofensivamente en Baltimore (posee una línea de .219/.267/.363 en 266 juegos las últimas dos temporadas) es valioso por su defensa y sus habilidades para correr las bases. Mateo lideró la Liga Americana con 35 bases robadas en 2022, luego robó 32 más en 2023.

Mateo tuvo un buen primer mes la temporada pasada, entrando en mayo con una línea de .347/.395/.667, cinco dobles, seis jonrones, 17 carreras impulsadas y 10 robos en 23 juegos. Pero fue menos efectivo el resto del camino.

"Necesito estar un poco más concentrado", dijo Mateo. "Ser agresivo, prepárate para cada oportunidad que me den y ten confianza".

Los Orioles podrían necesitar algo más de versatilidad dependiendo de como sea construido su roster. Si ellos optan por dejar fuera del equipo grande a Jackson Holliday, que es el principal prospecto del sistema de ligas menores en el momento (MLB Pipeline´s No. 1 overall prospect), todavía tienen a Gunnar Henderson, Jordan Westburg y Ramón Urías, además de Mateo para defender el cuadro interior, ya que no luce que alguno de ellos vaya a ser dejardo fuera del roster de MLB.

El conjunto de Baltimore podría llevarse solo cuatro jardineros en lugar de cinco, y en ese escenario el dominicano podría ser el sustituto de Cedric Mullins en el jardín central y el inicialista Ryan O'Hearn le podría dar la profundidad en las esquinas.