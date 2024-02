Audo Vicente destaca las virtudes de Gilbert Gómez, tras confirmarlo como mánager del Licey

El gerente general de los Tigres del Licey, Audo Vicente tuvo claro las razones por las que la organiación decidió mantener en el puesto de mánager a Gilbert Gómez, el joven dirigente que condujo al título a los azules y alcanzó a disputar la final de la Serie del Caribe 2024 en Miami, Estados Unidos.

"Gilbert Gómez tiene más de una semana firmado", dijo Vicente sobre el joven dirigente.

La designación inicial, durante la pasada temporada de béisbol invernal, llegó en un momento en baja de los Tigres. Venían de perder tres juegos corridos y cinco de seis partidos y al cumplirse ese ciclo, su entonces mánager titular, José Offerman fue removido del puesto.

A Gómez se le entregó el timón de los Tigres, quien culminó con el segundo campeonato corrido del equipo y el 24 de de la Liga, el 17 de diciembre y a falta de seis partidos para que culminara la temporada regular.

Como premio por sus resultados fue confirmado en el puesto y Vicente observó las calidades del joven dirigente, de tan solo 31 años.

"Aparte de que creo que se graduó, porque tomó el equipo en un momento difícil", resalta Vicente "logró aglutinar los talentos, revivirle a todo el mundo ese nivel de competencia que sentíamos que estábamos como que perdiéndose en algún momento de la temporada".

En esa cadena de seis partidos, se le sumaron dos derrotas por blanqueadas.

Fue lo que enfrentó Gómez al asumir las riendas. "Supo manejar situaciones difíciles (como) el tema de la salud de los jugadores", dijo Vicente. Pero además cuando llegaron jugadores de otra franquicia en el draft de reingreso para la semifinal "supo poner a todo el mundo como que a apuntar y empujar en la misma dirección".

Con espacio para crecer

Con 31 años y 352 días, Gómez luce con la edad ideal para estar en los jardines, tal como fue firmado y quien hace apenas ocho años estuvo con el uniforme de jugador del equipo del cual ocupará el banquillo principal.

En su segunda oportunidad tendrá que demostrar que la temporada siguiente podrá elevar más la barra de sus éxitos.

"¿Si tiene oportunidad de mejorar?", cuestionó Vicente "Sí", se respondió. "Sin dudas, como la tuve yo y como la ha tenido y la tiene todo el mundo en cualquier trabajo por bueno que piense que es".

Vicente ampara su defensa en su nuevo capataz en la preparación de Gómez.

"Creo que la preparación, para mí, eso fue lo fundamental. Cómo Gilbert se prepara para un juego, cómo interactúa con sus jugadores, el respeto que muestra por sus jugadores y hace que los jugadores le tengan respeto a su corta edad. Para mí eso es fundamental", manifestó Vicente.

La comunicación que tiene con su cuerpo de coaches y como delega las responsabilidades, son parte de las buenas credenciales de Gómez, quien trabaja para los Mets de Nueva York, en Estados Unidos. "Para mí eso hace que merezca la oportunidad de comenzar con este equipo desde el día uno de los entrenamientos y ver qué también nos podemos preparar", aunque "claro, nuestra responsabilidad es ponerle a él un equipo competitivo como lo hicimos el año pasado, aunque la salud nos golpeó, como dicen, de manera incesante, pero yo creo que de eso es que se trata".

El estratega

Vicente, como un maestro frente a jóvenes dirigentes, dejó claro una pauta que enaltece la figura de Gómez. "Le dije a alguien hace una semana que un dirigente prueba que tiene capacidad, no cuando tiene un tanque de equipo, como se dice en buen dominicano, si no cuando comienza a perder piezas o cuando sus piezas no están en óptimas condiciones y puede hacer movimientos, puede hacer estrategias".

Esa peculiaridad es parte de lo que se le reconoce a Gómez. "Eso es para mí, lo que es un estratega. Puede hacer movimientos importantes que le ayudan a salir airoso, aún con hombres que no están a 100% o quizá otros que no son tan famosos como tus hombres titulares".