Juan Soto quiere batear de segundo para ver mejores lanzamientos

Una de las muchas historias de los Yankees en este entrenamiento de primavera es dónde bateará Juan Soto en la alineación.

Si bien el manager Aaron Boone ha planteado la idea de usar diferentes combinaciones de alineación, Aaron Judge ha insinuado fuertemente que prefiere batear tercero, después de batear segundo en las últimas dos temporadas, incluido su año de Jugador Más Valioso de 2022, detrás de Soto.

El dominicano se está acostumbrando a la idea, especialmente cuando significa batear frente al capitán de los Yankees.

“Es un jugador con calibre de MVP. ¿Quién no quiere batear delante de Judge? Eso es lo mejor”, dijo Soto a The Athletic. "Tendrás más oportunidades de batear. Obtendrás más lanzamientos en la zona de strike. Creo que será un palo batear delante de él, o incluso detrás de él".

“Incluso con la alineación que tenemos, bateas frente a (Anthony) Rizzo o Giancarlo (Stanton), tendrás lanzamientos para batear porque ¿quién quiere enfrentar a esos muchachos? Esos muchachos son grandes jugadores que han estado en la liga por un tiempo. Siento que si bateas en cualquier parte de esta alineación, estarás bien”.

El toletero zurdo ha pasado la mayor parte de su carrera bateando tercero en la alineación (311 juegos contra 216) y se sintió incómodo bateando segundo cuando estaba con los Padres de San Diego la temporada pasada, lo que llevó a historias que decían que prefería batear de tercero. Pero Soto dice que fue un período de adaptación para él y que continúa sintiéndose cómodo.

“Batear tercero es lo que he logrado en toda mi carrera”, explicó Soto. “Hacerlo de segundo fue nuevo para mí. Todavía estoy aprendiendo de ello. En este momento, estoy aprendiendo y tratando de hacer click. Creo que todo irá bien este año. Esta será mi segunda temporada bateando en el segundo hoyo. Creo que será mejor que el año pasado porque el año pasado fue realmente incómodo. Nunca lo había hecho. Lo había hecho un poco con Washington pero no sentía lo mismo. Me estoy sintiendo más cómodo”.

Soto agregó que hay una “sensación diferente” al llegar segundo que tercero, pero no puede precisar por qué. Comparó cambiar el orden del line-up con cambiar de posición en el campo, y que con el tiempo se acostumbrará y mejorará.

Dondequiera que Soto batee en la alineación de los Yankees, él y el equipo esperan que en última instancia conduzca a un título de Serie Mundial. Con Soto sólo garantizado para estar en el Bronx hasta el final de la temporada, los Yankees están apostando todo este año.

Dicho esto, la situación contractual de Soto será un tema recurrente durante todo el año.

A Soto le preguntaron si piensa en su agencia libre pendiente, pero al dominicano no le preocupa y sólo quiere jugar.

“Simplemente creo en Scott (Boras)”, dijo Soto. “Él ha estado conmigo desde que era un niño pequeño y me ha ayudado en todo. Él me ha estado ayudando a pasar por este tipo de cosas sin ninguna preocupación. Scotty tiene todo en sus manos. Confío en él hasta la muerte. Simplemente vengo aquí y juego béisbol”.