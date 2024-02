La agencia libre de Lidom se aboca a revisión en apenas su segundo año

"Ajustes", "cambios", "modificaciones". Son palabras que salen del presidente de la Lidom, de ejecutivos y otros actores de la liga sobre la agencia libre, que afronta su segunda temporada.

¿Es un mes demasiado tiempo para permitir a los clubes negociar con los jugadores de su plantel que cumplen el tiempo de servicio? Es la principal de una cadena de interrogantes que presenta el sistema, que genera consenso entre liga y sindicato en torno a retoques que podrían entrar en juego tras la campaña 2024-2025.

El 15 de abril está marcado en la agenda para sentarse en la mesa y "actualizar" la normativa, aseguran fuentes a Diario Libre.

El 15 de febrero, la Liga Dominicana publicó el listado de 50 peloteros que cumplieron los requisitos para declararse libres; 65 semanas en roster, ocho temporadas de haber sido escogido en el draft o 30 semanas en la lista de disponible.

Los clubes tienen hasta el 15 de marzo para negociar con ellos con un carácter de "exclusividad", una regla fácil de vulnerar, difícil de denunciar y sin régimen de consecuencias.

Desde entonces los equipos han anunciado la retención de 20 de ellos. Donde también ha habido gran actividad es en los cambios; van 19 jugadores que han sido transferidos y seis firmados que ya eran agente libre.

"Todo el jugador que no ha renovado con su equipo, que no han reportado firma es porque está explorando por otro lado. Es la realidad, eso pasa en todas partes del mundo, quizás las ofertas de su equipo no le gustaron y consideran que vale más y están en otro lado buscando", dijo Luis Urueta, gerente de los Gigantes, a Mañana Deportiva, el miércoles.

"Hay una fecha, dizque el 15 de marzo, pero olvídate de esa vaina. Todos los equipos están evaluando y mirando, todos los jugadores que no han firmado es porque consideran que en otro lado pueden conseguir una mejor oferta", dijo el ejecutivo colombiano.

¿Qué queda disponible?

Los bigleaguers Jeimer Candelario, José Ramírez, Jorge Mateo, Miguel Sanó y Wandy Peralta, así como veteranos del circuito tales como Erick Mejía, Iván Castillo y Phillips Valdez siguen sin rubricar renovación.

De los ocho jugadores que tiene el Licey para la agencia libre ha retenido a cinco; Wander Suero (PD), Domingo Leyba (IF), Dawel Lugo (IF), Sergio Alcántara (IF) y Arístides Aquino (OF). No lo hizo con Alen Hanson (IF), Danny Salazar (PD) ni Carlos Contreras (PD).

El Escogido renovó a Starling Marte (OF), Elier Hernández (OF), Franchy Cordero (OF), José Marmolejos (OF), Erik González (IF), Jimmy Cordero (PD), Pedro Severino (C) y Alex Colomé (PD). De momento no acuerdan con Domingo Tapia (PD), Deivy Grullón (C) ni José Ramírez (IF).

Las Águilas han retenido a los relevistas Richard Rodríguez (derecho) y Williams Jerez (zurdo). No lo han hecho con Wandy Peralta (PZ), José Adames (PD) ni el guardabosque Eliezer Álvarez.

En los Gigantes solo han mantenido a los jugadores del cuadro Hanser Alberto, Richard Ureña y Leury García. De los duartianos quedan pendientes Adalberto Mejía (PD), Pedro Fernández (PD), José Leclerc (PD), Gabriel Ynoa (PD), Michael Ynoa (PD), Eduardo De Oleo (C), Iván Castillo (IF) y Erick Mejía (IF).

Los Toros, el equipo más agresivo en la agencia libre pasada, solo han retenido a Luis Liberato (OF) y José José (PZ). Los bovinos siguen sin acordar con Jeimer Candelario (IF), Jorge Mateo (IF), Félix Peña (PD), Mauricio Cabrera (PD) y Rubby de la Rosa (PD).

Las Estrellas tienen en su plantel a ocho jugadores que cumplen los requisitos para entrar a la agencia libre, pero de momento no han conservado a ninguno. Son ellos; Claudio Custodio (PD), Rafael Dolis (PD), Phillips Valdez (PD), Luis González (PZ), Johnny Cueto (PD), Alfredo Reyes (IF), Miguel Sanó (IF) y Sócrates Brito (OF).