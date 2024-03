Pache entra en la carrera con Rojas por una plaza en los Filis

A pesar de todo lo que se ha hablado en los últimos seis meses sobre el impacto defensivo del dominicano Johan Rojas con los Filis, los interrogantes ofensivos en su juego y su papel proyectado cuando comience la temporada 2024... no se olviden de su compatriota Cristian Pache.

Pocos jardineros tienen el primer paso, el alcance y los instintos que posee Rojas, pero Pache no está lejos como defensor. Su habilidad para jugar en el jardín central fue la razón principal por la que MLB.com y Baseball America lo consideraron uno de los 15 mejores prospectos del deporte de cara a las temporadas 2020 y 2021.

"Está ahí con (Rojas)", dijo el manager Rob Thomson después del partido del jueves. "Puede defender en cualquier posición del jardín".

Pache no bateó con los Bravos y no bateó con los Atléticos. Los Filis lo adquirieron de Oakland el día antes del Día Inaugural de 2023, y en una pequeña muestra de 95 apariciones en el plato, se mantuvo firme ofensivamente. Llegó a Filadelfia con un promedio de .156/.205/.234 en 115 juegos. Con los Filis, bateó .238/.319/.417 con 10 extrabases y un OPS promedio de la liga.

Ha sido uno de los primeros destacados ofensivos de los Filis, acertando 3 de 7 con dos jonrones, incluido uno el jueves en Dunedin contra los Azulejos. Temprano el viernes por la tarde, logró un sensacional bloqueo de una línea profunda hacia el jardín izquierdo de Bryan De La Cruz de Miami.

"Me siento genial", dijo Pache a través del intérprete del equipo Diego D'Aniello. "Estoy haciendo mi rutina con Kevin Long y el resto del cuerpo técnico y eso me ha dado muchos resultados. Trabajé durante la temporada baja hasta los entrenamientos de primavera.

"Me siento genial, me siento familiar. Puedo decir que ahora me siento más cómodo. Creo que encontré algo en mi swing y esa ha sido la clave. Estoy con mi familia y amigos aquí (en Florida) y estoy Estoy tratando de trabajar duro para conseguir un trabajo. Me siento cómodo en Filadelfia. Simplemente trato de hacer el mejor trabajo que puedo para ayudar a la organización".

Pache estaba en una buena racha en el plato el verano pasado cuando el dolor en el codo derecho surgió debido a un tornillo que se había insertado allí en 2016. Había bateado .372 con siete dobles y dos jonrones en las 47 apariciones en el plato previas a esa lesión. incluido un jonrón ganador del juego como emergente en Miami justo antes de ser colocado en la lista de lesionados. Regresó en septiembre y tuvo problemas en el plato, pero en general, la temporada fue un paso en la dirección correcta.

"El bate parece seguir mejorando", dijo Thomson. "Tan pronto como lo adquirimos el año pasado, K-Long se puso a trabajar en él y comenzó a batear a los zurdos. Ahora, parece que tiene la oportunidad de competir con los derechos.

"Ha sido fantástico. Ha estado dejando que la pelota viaje y usando todo el campo. Es fuerte, tiene poder. Si levanta la pelota en el aire y lanza strikes, tendrá cierto éxito".

La comodidad, como siempre, juega un papel importante. Pache no tuvo mucho tiempo hace un año para conocer a sus nuevos compañeros y tuvieron que pasar unos meses hasta que su personalidad empezó a mostrarse.

Pache está tratando de consolidar un lugar en el roster y potencialmente comenzar más de lo esperado en el jardín central si Rojas no batea, pero este no es el mismo tipo de presión que sintió en Atlanta, donde estaba tratando de demostrar que era tan bueno. como se anunció, o en Oakland, donde fue la pieza central del regreso de los Atléticos del primera base estrella Matt Olson.

"Puedo decir que estaba un poco sobreexcitado en esos momentos", dijo. "Traté de demostrar mi valía haciendo más de lo que podía en este momento. Pero ahora mismo tengo una mentalidad diferente y eso me ayudó".

"Voy a trabajar duro. Tengo que trabajar duro. Eso es lo único que puedo hacer y que puedo controlar".