Tampa vs Boston, 88 años de relación de MLB con República Dominicana

El parque Quisqueya recibe los retoques finales que lo dejarán en condiciones como pocas veces visto y las escasas boletas que quedan en la plataforma en Internet son en las zonas más alejadas del terreno.

El circo de las Grandes Ligas vuelve a presentar funciones en la República Dominicana con partidos entre Rays y Medias Rojas, sábado y domingo, un evento que marca casi un siglo de relaciones del circuito con el país.

Los choques en Santo Domingo marcan el pistoletazo de salida del MLB World Tour 2024, que también incluyen la apertura de la serie regular en Corea del Sur (Dodgers vs Padres) y juegos de calendario en México (Astros vs Rockies) y Londres (Mets vs Filis). Los Yanquis jugarán dos choques de exhibición con los Diablos Rojos en la capital mexicana el 24 y 25 de marzo.

Los organizadores dominicanos se expondrán a otro examen que hace la MLB en las aspiraciones de traer choques oficiales, un ensayo que comenzó en 1977, pero que sigue sin fecha.

Desde Trujillo

El primer club de la Major League Baseball que visitó el país fue Cincinnati Reds en marzo de 1936. Fue una iniciativa del gerente general Larry McPhail, quien concentró al conjunto por un mes en Puerto Rico esa primavera.

Los de Ohio derrotó al Escojido (así se identificaba el Escogido) y al Licey en el Campo Deportivo Ciudad Trujillo o Estadio La Primavera, que estaba ubicado en Gazcue, con las boletas más cara a 2.80 dólares (la moneda estaba a la par).

En 1948, los Dodgers mudaban su campamento de primavera de Daytona a Vero Beach, en Florida, y necesitaban un lugar alterno, que Trujillo aprovechó para invitarlo y le pagó US$50 mil. Los Esquivadores, que todavía jugaban en Brooklyn, trajeron a Jackie Robinson, que un año antes había roto la barrera racial. Los Dodgers se midieron a su sucursal en Triple A, los Reales de Montreal, en el estadio La Normal, y visitaron la ciudad de San Cristóbal para entrenarse.

En octubre de 1957 visitó el país Las Estrellas de Willie Mays y se enfrentó a Estrellas, Licey y una selección dominicana, ya en el Quisqueya, conocido entonces como Estadio Trujillo. En octubre de 1967 el equipo de los Piratas de Pittsburgh se midió a una selección quisqueyana en la capital y Santiago de los Caballeros.

Segunda etapa

En 1977, los Dodgers (ya con dos décadas establecidos en Los Ángeles), enfrentaron a los Mets de Nueva York en Santiago (el 19 de marzo) y Santo Domingo (el 20 de marzo), un espectáculo que abarrotó ambos estadios.

Un año más tarde el show regresó a ambas ciudades, esta vez con los Cardenales de San Luis y los Filis de Filadelfia. En el parque Cibao, el inmortal Mike Schmidt disparó uno de los cuadrangulares de mayor distancia que se han conectado en ese recinto.

Los Astros de Houston y Yanquis de Nueva York se enfrentaron en dos cotejos, en Santo Domingo y La Romana, el 29 y 30 de marzo de 1984. El miembro de Cooperstown, Nolan Ryan, engalanó el roster de los Astros y abrió el segundo partido.

Pasaron 15 años para que la MLB regresa al país. El viernes 12 y el sábado 13 de marzo de 1999, los Mets de Nueva York y los Expos de Montreal, que eran dirigidos por Felipe Alou, se midieron en Santo Domingo.

El éxito de la serie motivó que en el 2000 regresara. Llegaron los Astros de Houston con jugadores como Moisés Alou, Jeff Bagwell, Craig Biggio y José Lima contra los Medias Rojas de Boston que trajeron a Pedro Martínez.

La visita más reciente se produjo el 7 de marzo de 2020 cuando los Tigres de Detroit se enfrentaron a los Mellizos de Minnesota con Nelson Cruz y Miguel Sanó. El choque tuvo un gran respaldo y se produjo semanas antes de que la pandemia del COVID-19 provocara el recorte de la temporada de la MLB.