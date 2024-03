Eloy Jiménez con la encomienda de vencer a su peor enemigo: la salud

El jardinero dominicano de los Medias Blancas de Chicago, Eloy Jiménez, llega a la temporada 2024 de las Grandes Ligas con la clara encomienda de vencer el principal escollo que ha tenido en su carrera, su salud.

Jiménez entra a su último año de contrato de la extensión firmada en el 2019 por seis años y US$43 millones, el equipo tiene opciones para las próximas dos temporadas de US$16.5 y US$18.5 millones respectivamente, con cláusulas de salida de US$3 millones en ambas temporadas. Su permanencia en el terreno de juego, saludable, va a ser vital para que el equipo lo retenga o inclusive firme una nueva extensión.

Jiménez jugó 122 partidos en su año de novato, la mayor cantidad de partidos que ha jugado en su carrera, sacando la temporada de la pandemia (2020), en la que participó en 55 partidos, que proyectado a una temporada completa de 162 encuentros se traduciría en 149 juegos.

Eloy entiende que el proceso de preparación al que se sometió durante la temporada muerta rendirá sus frutos con la finalidad de tener una buena campaña.

"He sido golpeado con todas estas lesiones, pero este es el año, me preparé mejor que nunca, y me siento listo" Eloy Jiménez Jugador de béisbol “

"El Big Baby" terminó la temporada 2023 con una línea ofensiva de .272/.317/.441 con 18 cuadrangulares y 64 carreras empujadas en 120 partidos, su segunda mayor cantidad de partidos jugados en Grandes Ligas.

"Sabes algo, cada quien tiene que hacer su parte, entonces, sí", contestó Jiménez sobre si hay gente en los entrenamientos de los Medias Blancas con deudas con el conjunto, en términos de producción.

Los Medias Blancas están en un proceso de reconstrucción, pero tienen una mezcla de juventud y veteranía que le podría dar resultado al dirigente Pedro Grifol para colarse en la postemporada en una división que nunca tiene un claro ganador, como el centro de la Liga Americana.

"Estamos trabajando en eso, y, es realmente bueno tener talento joven en la alineación también", expresó Jiménez sobre la alineación del equipo, que presenta entre el tercero y el quinto bate a Luis Robert Jr, Andrew Vaughn y él, que pueden conformar un trío de terror para el pitcheo de las Mayores.

El promedio de producción de Eloy, proyectado a temporadas completas de 162 partidos, es de 33 cuadrangulares y 102 carreras empujadas, números dignos de un "Todo Estrella", pero para lograr este tipo de desempeño, el dominicano tiene que contar con salud, pero esto hasta el momento ha sido utópico.

Eloy entró a la jornada del jueves en los campos de entrenamiento, con un cuadrangular y nueve carreras empujadas en 22 turnos al bate, en los que ha conectado 12 imparables.

La esperanza de Grifol y los Medias Blancas es que Eloy se mantenga saludable y el equipo pueda competir, en su defecto en su condición de posible agente libre en el 2025, podría ser un interesante material de cambio en la fecha límite de este año para un equipo que necesite mejorar.