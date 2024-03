Boston y Tampa Bay abren en Santo Domingo el Tour Mundial de la MLB

Rafael Devers volverá a uniformarse en el Quisqueya y promete llevarse los mayores aplausos. La última vez que jugó allí fue en 2016 para el Escogido, tenía 19 años y era uno de los primeros 20 prospectos de todo el béisbol. Desde entonces ganó un anillo de Serie Mundial, dos Bates de Plata, fue dos veces al Juego de Estrellas, ató un contrato de US$311 millones

Devers encabeza las figuras de un equipo tan emblemático y popular en el país como los Medias Rojas, que regresa a suelo dominicano casi un cuarto de siglo después como parte del tour internacional de la MLB. Es el equipo de Manny Ramírez, de David Ortiz, de Pedro Martínez, estos dos últimos tendrán el honor de realizar el primer pitcheo.

"Me siento muy contento por esto", declaró Devers a Ian Browne, de MLB.com antes de volar a suelo dominicano. "Como muchos muchachos aquí, crecí con el sueño de jugar béisbol, y será maravilloso para los niños de 10, 11, 12 años que nunca han visto un pelotero de Grandes Ligas en persona. [Cuando era más joven] no tuve la oportunidad de ver un pelotero de Grandes Ligas en persona, pero el poder ser eso para ellos será muy, muy emocionante".

Los rivales de la División Este de la Liga Americana, Medias Rojas y Rays, se medirán el sábado a las 6:05 p.m. y el domingo a la 1:05 p.m. Se trata de la primera parada del Tour Mundial de las Grandes Ligas en 2024, que también incluye partidos en Corea del Sur, Inglaterra y México.

El mánager puertorriqueño de Boston, Alex Cora, adelantó a ESPN que en el roster de Santo Domingo también estarán los infielders dominicanos Pablo Reyes y Enmanuel Valdez. También estelares como el torpedero estadounidense Trevor Story, el inicialista cubanoamericano Triston Casas, el jardinero mexicoamericano Jarren Duran, el patrullero venezolano Wilyer Abreu y el bateador designado japonés Masataka Yoshida.

"Raffy [Devers] jugará en 3B el primer día y será bateador designado en el segundo, Valdez será el 2B, Pablo estará involucrado en los dos encuentros", dijo Cora.

Los encuentros entre Rays y Red Sox serán los primeros en República Dominicana entre clubes de las ligas mayores desde marzo del 2020, cuando los Tigre de Detroit y los Mellizos de Minnesota jugaron un encuentro en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Dos décadas antes, los Red Sox con el futuro miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, se midieron a los Astros.

Los Rays

El cubano Randy Arozarena, el mexicano Isaac Paredes y los dominicanos José Sirí y Amed Rosario encabezan el roster dominado por peloteros latinoamericanos que trajeron los Tampa Bay Rays.

La nómina que el dirigente Kevin Cash trajo incluye a los quisqueyanos Sirí, Rosario, Junior Caminero, Francisco Mejía, Ronny Simón, Edwin Uceta, Yoniel Curet, Antonio Jiménez, Carlos García y Enmanuel Mejía; los mexicanos Paredes, Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez; el nicaragüense Erasmo Ramírez, el colombiano Harold Ramírez, el panameño José Caballero, el venezolano René Pinto y el cubano Arozarena.

De los 30 jugadores del roster hay 18 latinos. Estará conformado por 13 lanzadores, ocho infielders, seis jardineros y tres receptores. "Creo que es algo que realmente voy a aprovechar", dijo Caminero a Lasmayores.com, el sitio en español de la MLB. Se trata del prospecto número uno del club, según MLB Pipeline. "Todos estarán allí. Mi familia estará, estará allí. Mi novia estará allí. Muchos de mis amigos y familiares estarán allí. Eso es algo de lo que realmente voy a estar orgulloso". En el staff de coaches del mánager Cash están los dominicanos Rodney Linares (coach de banca) y Tomás Francisco (coordinador de infield). La fanfarria en torno a la Serie de República Dominicana, primera etapa del MLB World Tour 2024 será parte de la atracción. Entre los nombres locales destacados que participarán en las ceremonias previas al juego y el canto del himno nacional dominicano estarán Natti Natasha, Manny Cruz y Zacarías Ferreira, además de la Coral Mixta Domínico-Americana y El Alfa. Y el sábado por la mañana, MLB llevará a cabo su evento Play Ball, que presentará el juego local de "vitilla". MLB y figuras en RD El primer equipo de Grandes Ligas que visitó el país fueron los Rojos de Cincinnati en marzo de 1936, que se enfrentó a los Leones del Escogido y Tigres del Licey, en el Campo Deportivo de Ciudad Trujillo. Una década después, el dictador Trujillo invitó a los Dodgers de Brooklyn y su filial de Triple A, los Reales de Montreal, a entrenar en República Dominicana. Los Dodgers y los Reales llegaron a Ciudad Trujillo el 1 de marzo de 1948. Los Dodgers tenían en su nómina a Jackie Robinson, el Novato del Año de la temporada pasada, cuando se convirtió en el primer negro que jugaba en las ligas mayores. El equipo de Montreal tenía en su roster a Roy Campanella, un futuro tres veces Jugador Más Valioso y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. En octubre de 1957 una selección de bigleaguers bautizada como "Estrellas de Willie Mays" que jugó tres partidos contra Estrellas Orientales, Licey y un combinado de dominicanos y extranjeros que se preparaban para la temporada invernal local. En octubre de 1967, los Piratas de Pittsburgh jugaron dos partidos, uno en Santo Domingo y otro en Santiago, contra una selección de grandes peloteros locales llamada "Estrellas Dominicanas". Partidos entre equipos de la MLB En 1977, los Dodgers de Los Ángeles enfrentaron a los Mets de Nueva York en dos choques, uno en Santiago (el 19 de marzo) y otro en Santo Domingo (el 20 de marzo). Marcó la primera vez que dos equipos del Big Show se midieron en suelo dominicano. Un año después llegaron los Cardenales de San Luis y los Filis de Filadelfia, que disputaron un partido en Santiago y otro Santo Domingo. El futuro inmoral Mike Schmidt encabezó las figuras de esa visita. Entre el 29 y 30 de marzo de 1984 los Astros de Houston y los Yanquis de Nueva York se enfrentaron en dos cotejos, en Santo Domingo y La Romana. El miembro de Cooperstown, Nolan Ryan, engalanó el roster de los Astros y abrió el segundo partido. El viernes 12 y el sábado 13 de marzo de 1999, los Mets regresaron a medirse a los Expos de Montreal, que eran dirigidos por Felipe Alou, con ambos choques disputados en el Quisqueya. En marzo del 2000 llegaron los Astros para medirse a los Medias Rojas. Una serie que permitió al público dominicano ver a inmortales como Craig Biggio, Jeff Bagwell por el equipo texano y a Martínez por el de Massachusetts. El último antecedente de un juego de este tipo sucedió en el año 2020, puntualmente el 7 de marzo, cuando los Tigres de Detroit se enfrentaron a los Mellizos de Minnesota.