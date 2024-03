Los Dodgers renuevan contrato a expelotero enfermo para que conserve el seguro médico

Los Dodgers de Los Ángeles hicieron un movimiento silencioso pero notable el miércoles al renovar el contrato del ex jardinero Andrew Toles, según supo The Associated Press.

Toles, de 31 años, no juega en las mayores desde 2018. Ha estado en la lista restringida desde marzo de 2019 debido a problemas de salud mental. Posteriormente le diagnosticaron trastorno bipolar y esquizofrenia.

No hay razón para creer que alguna vez hará otro swing, ni para los Dodgers ni para nadie más. Sin embargo, los Dodgers han seguido renovando su contrato cada primavera para que mantenga su seguro médico, uno premium. Es un acto sorprendentemente decente en una industria que con demasiada frecuencia pierde el contacto con la humanidad.

Toles apareció en 96 juegos para los Dodgers entre 2016 y 2018, bateando para OPS+ de 111 e incluso bateando .462/.467/.615 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2016. En 2021, USA Today informó que había estado en "al menos" 20 clínicas de salud mental desde que dejó los Dodgers.

Después de que encontraron a Toles durmiendo en un aeropuerto de Florida luego de un arresto en 2020, su padre, Alvin, obtuvo la tutela legal y lo regreso a Fairburn, Georgia.

"Estamos teniendo desafíos", dijo Alvin Toles a USA Today, "pero nada que Dios y yo no podamos manejar. Esquizofrenia, es muy difícil. Quiero decir, ni siquiera puede mirar televisión. Oye voces y la televisión al mismo tiempo, así que es un poco confuso. Lo he visto mirando algunos juegos de béisbol en su computadora portátil, pero no creo que realmente entienda lo que está pasando. Solo quiero que tenga una oportunidad en la vida. Eso es todo... Sólo para estar sano, vivir una vida normal".

Los Dodgers parecen querer lo mismo de Toles.

"Hombre, me encantaría verlo. Me encantaría abrazarlo. Lo extraño. Realmente lo extraño", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, sobre Toles en 2021.

Para aquellos que no están familiarizados con la jerga transaccional de las Grandes Ligas, los equipos pueden "renovar" los contratos de los jugadores que no son elegibles para el arbitraje cada primavera. Mientras tanto, la lista restringida es una designación oficial que permite a un equipo mantener los derechos de un jugador sin que cuenten en los límites de su plantilla activa.