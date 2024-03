El béisbol y las apuestas, una relación incómoda desde 1865

Apenas unas horas después de que la superestrella mundial Shohei Ohtani hiciera su debut en el equipo de los Dodgers, se encontró en el centro de una controversia que involucró al intérprete Ippei Mizuhara, quien posteriormente fue despedido por la organización de los Dodgers en medio de acusaciones de apuestas ilegales.

Mizuhara no ha sido acusada de apostar en el béisbol. El personal de la MLB puede apostar en deportes que no son diamantes (en otras palabras, ni en béisbol ni en softbol), siempre que las apuestas deportivas sean legales en su jurisdicción. El juego sigue siendo ilegal en California, lo que llevó a Mizuhara a supuestamente realizar apuestas con Matthew Bowyer, un corredor de apuestas acusado en el centro de una investigación más amplia.

Bowyer afirmó a través de un abogado que nunca conoció ni habló con Ohtani.

A partir de ahí los hechos se vuelven confusos. Mizuhara participó en una larga entrevista con ESPN durante la cual inicialmente afirmó que Ohtani había pagado sus deudas de juego.

Más tarde cambió su historia, diciendo que Ohtani no tenía conocimiento de la situación y no había transferido dinero al asociado de la casa de apuestas. Un portavoz del bufete de abogados Berk Brettler emitió el siguiente comunicado a CBS Sports el miércoles:

"Al responder a las recientes consultas de los medios, descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y estamos entregando el asunto a las autoridades".

MLB monitorea la situación y planea recopilar datos. La liga no fue notificada sobre la investigación antes de que se conociera la noticia.

El béisbol organizado y los juegos de azar tienen una historia larga y a menudo sórdida. A la luz de las acusaciones que rodean a Mizuhara, CBS Sports presentó una lista de los acontecimientos relacionados a esa historia destacando 10 de los escándalos e historias más notables.

1865: Las mutuas de la ciudad de Nueva York hacen historia

Aunque los Mutuals eran un equipo amateur, representan la primera vez en la historia documentada que un club de béisbol se vio tentado a arreglar juegos o apostar.

La Sociedad para la Investigación del Béisbol Estadounidense entró en gran detalle sobre las acusaciones de arreglo de juegos de las Mutuals en 2013, señalando que tres miembros del equipo "conspiraron con un jugador para perder un juego a los Eckfords de Brooklyn". Esos jugadores estuvieron, durante un tiempo, prohibidos por la Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol.

1871: Chadwick regaña a la liga cuando el juego llega a los profesionales

La Asociación Nacional, formada en 1871, fue la primera liga de béisbol profesional. No duró mucho, ya que estuvo plagado de intentos de arreglo de juegos y acusaciones.

El periodista del Salón de la Fama del Béisbol, Henry Chadwick, más tarde bautizado como el "Padre del Béisbol", se convirtió en un crítico abierto de las costumbres de la Asociación Nacional.

En un momento, escribió lo siguiente, según "The Cheater's Guide to Baseball" de Derek Zumsteg: "No se puede presentar ninguna prueba positiva en apoyo de ninguna acusación directa de colusión entre jugadores con fines fraudulentos, pero ni uno de cada diez hombres que "fui testigo de la mayoría de los juegos del pasado mes de octubre y puedo estar convencido de que las contiendas se disputaron de manera justa y honorable".

La Asociación Nacional cerró en 1875, y los equipos se marcharon para formar la Liga Nacional, una creación que Zumsteg escribió en "The Cheater's Guide to Baseball" tenía como objetivo "estar mejor organizada, ser más profesional y establecer estándares más altos que la Asociación Nacional". En particular, la Liga Nacional continuó permitiendo la participación de jugadores corruptos conocidos, socavando esos esfuerzos en el proceso".

1877: Los grises se divierten, descúbrelo

La Liga Nacional pronto enfrentaría sus propias acusaciones de arreglo de juegos, cuando una investigación de la liga descubrió evidencia que vinculaba al utility Al Nichols con los apostadores. Varios miembros de los Louisville Grays admitieron luego haber organizado juegos de exhibición por dinero. Como resultado, cada uno de ellos fue expulsado de la Liga Nacional.

1903: Criger rechaza la oferta de lanzar la primera Serie Mundial

Quizás sepas que la primera Serie Mundial moderna se jugó entre los Boston Americans del Cy Young y los Piratas de Pittsburgh. ¿Sabías que el intento de un jugador de arreglar la serie fue frustrado por el respaldo de los estadounidenses, Lou Criger, quien alertó al presidente de la Liga Americana, Ban Johnson, después de recibir una carta del individuo que le prometía $12,000 a cambio de lanzar juegos, según el Omaha Morning Bee?.

El obituario de Criger de Sporting News en 1934 afirma que Johnson luego le pagó a Criger por su integridad, utilizando fondos de la liga para ayudar a brindar atención a Criger cuando enfermó de tuberculosis.

Reconociendo que las acusaciones de arreglo de juegos persistieron a lo largo de los años siguientes, saltemos nuevamente hacia adelante, hasta el momento en que se desbordaron y resultaron en el ejemplo más infame de arreglo de juegos en la historia del deporte.

1919: El escándalo de los Medias Negras

Es el escándalo de arreglo de juegos más trascendental en la historia del béisbol profesional (y posiblemente de los deportes profesionales). Ocurrió cuando los Medias Blancas de Chicago perdieron la Serie Mundial de 1919 ante los Rojos de Cincinnati. Los White Sox fueron acusados de abandonar la serie a cambio de dinero del jefe criminal Arnold Rothstein. En resumen, esta es la razón por la que "Shoeless" Joe Jackson sigue siendo un nombre familiar más de un siglo después.

Aunque los Medias Blancas fueron posteriormente a juicio y un gran jurado los declaró inocentes de todos los cargos, ocho jugadores fueron suspendidos de por vida por el juez Kenesaw Mountain Landis, instalado como el primer comisionado de la liga en 1920 en respuesta al escándalo.

Si los castigos de Landis fueron justos o razonables sigue siendo un tema debatido. Pero, como señaló una vez Bill Lamb de SABR, "el arreglo de juegos prácticamente desapareció del panorama de las Grandes Ligas después de que se impuso esa penalización a los Black Sox".

Aun así, las suspensiones de los Black Sox no fueron la última vez que el personal fue castigado por sus conexiones con el juego.

1947: Durocher de los Dodgers recibe suspensión

Leo Durocher fue tres veces campocorto All-Star y luego disfrutó de una larga carrera digna del Salón de la Fama como manager. En 1947, sin embargo, el comisionado Happy Chandler lo suspendió durante toda la temporada debido a su "acumulación de incidentes desagradables". ¿Entre ellos? Su aceptación y asociación con los apostadores.

En la biografía de Paul Dickson sobre Durocher, se cita al entonces campocorto Pee Wee Reese diciendo: "Parecía que siempre teníamos a alguien rondando por ahí que era un jugador y un corredor de apuestas".

Dickson añade que el ejecutivo de los Brooklyn Dodgers, Branch Rickey, descubrió que varios jugadores eran propensos a apostar en carreras de caballos y juegos de póquer de altas apuestas. Sin embargo, no había pruebas de que alguien hubiera jugado al béisbol. Eso incluía a Durocher, a quien se le permitió regresar al banquillo para la temporada de 1948.

1970: McLain suspendido por vínculos con el juego

Casi un cuarto de siglo después, el comisionado Bowie Kuhn suspendió indefinidamente al lanzador de los Tigres de Detroit, Denny McLain, por "actividades de apuestas en 1967 y sus asociaciones en ese momento".

Un artículo del New York Times sobre la suspensión de McLain hace gran referencia a los informes de Sports Illustrated, que sugieren que McLain sufrió una lesión en el pie que lo dejó fuera durante una carrera por el banderín después de que fue pisoteado por un matón después de que él y sus socios no "pagaran una deuda de casi US$46,600".

A McLain, quien luego ganaría 31 juegos en 1968, se le permitió regresar al montículo en julio de 1970.

1980, 1983: Mays y Mantle suspendidos

Si necesita más pruebas de que el comisionado Kuhn tomó en serio cualquier vínculo entre el béisbol y los juegos de azar, considere cómo más tarde colocó a los miembros retirados del Salón de la Fama Willie Mays y Mickey Mantle en la lista de inelegibles permanentemente después de que aceptaron puestos de embajadores en los casinos.

Kuhn incluso le dijo a Mays que "un casino no es lugar para un héroe del béisbol y miembro del Salón de la Fama", según un artículo de 2020 del escritor Craig Calcaterra.

Mays y Mantle seguirían sin poder trabajar en el béisbol durante el resto del mandato de Kuhn. El sucesor de Kuhn, Peter Ueberroth, los restableció en 1985, aunque, en particular, sin cuestionar ni hacer excepción alguna a la decisión original de Kuhn.

1989: Rose desterrada

Después de que Ueberroth dimitiera en 1989, su sucesor, Bart Giamatti, se embarcó en un agitado mandato de cinco meses antes de su muerte. Hasta el día de hoy, Giamatti es mejor recordado por prohibir a la leyenda y jugador-gerente de los Rojos de Cincinnati, Pete Rose, después de una investigación sobre si Rose apostó o no en béisbol durante su tiempo al mando.

Rose negaría repetidamente las acusaciones hasta 2004, cuando admitió que sólo había apostado en juegos en los que había dirigido. Una investigación de ESPN en 2015 sugirió que Rose también había apostado en juegos en los que había participado.

Aunque el destierro de Rose continúa hasta el día de hoy, impidiéndole ser elegido en Cooperstown, se le permitió regresar más cerca del juego, sirviendo como analista en la cobertura de FOX. Los Filis de Filadelfia tenían la intención de consagrarlo en el Muro de la Fama del equipo en 2017, pero cancelaron esos planes después de que una mujer acusó a Rose de haber tenido una relación sexual con ella durante la década de 1970, cuando era menor de edad.

Rose, por cierto, realizó la primera apuesta deportiva legal en Ohio en enero de 2023.

2024: Mizuhara despedida

Eso trae esta breve historia hasta nuestros días. Lo que, precisamente, le depara el futuro a Mizuhara lo determinarán los investigadores, tanto del ámbito legal como del béisbol.

Como mínimo, está claro que la actitud del béisbol profesional hacia los juegos de azar ha cambiado mucho a medida que las apuestas deportivas se han vuelto legales en todo el país.

Mientras que cualquier tipo de asociación con un casino solía ser suficiente para que un querido jugador retirado fuera incluido en la lista de no elegibles, la propia liga ahora está asociada con la industria del juego.

De hecho, el comisionado Rob Manfred nombró a MGM Resorts como el primer "Socio oficial de juegos de la Major League Baseball" en 2018. Y, en marzo pasado, MLB promocionó un acuerdo de varios años con FanDuel que lo convirtió en "un socio oficial coexclusivo de apuestas deportivas de Grandes Ligas."

Si eso es para bien o para mal se determinará a largo plazo. Al menos, garantiza que el béisbol profesional y los juegos de azar sigan siendo más que meros conocidos.