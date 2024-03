Elly de la Cruz renuncia al intérprete y da su primera conferencia de prensa en inglés con los Rojos

Me esforcé mucho en mi inglés para hablar con ustedes, dijo Elly de la Cruz ( AP/MATT YORK )

El jugador del cuadro de los Rojos de Cincinnati, Elly de la Cruz, suele utilizar un intérprete durante sus interacciones con los medios, pero el miércoles realizó toda su sesión con los medios sin uno y habló completamente en inglés por primera vez.

La joven estrella de los Rojos explicó que para él era importante hablar por sí mismo para que los medios y los aficionados realmente pudieran entenderlo.

“Es importante que los fanáticos me comprendan y (para) mí (comprender) a los fanáticos”, dijo. "Me esforcé mucho en mi inglés para hablar con ustedes y creo que estoy haciendo un buen trabajo".

De la Cruz, de 22 años, quien previamente dijo en febrero que quería hablar con los medios en inglés, dijo el miércoles que ha estado practicando hablando con sus compañeros de equipo en Cincinnati.

“Simplemente comencé con ellos y lo dejé pasar”, dijo De la Cruz. “Me gusta hablar con los estadounidenses porque genero confianza. Ya no necesito (al traductor Jorge Merlos) más”.

De la Cruz agregó que Merlos ha sido de gran ayuda con su inglés.

El mánager de los Rojos, David Bell, dijo a los periodistas que estaba impresionado por “el coraje que se necesita” para que De La Cruz se presente de esa manera.

“Es increíblemente reflexivo. Es humilde en su forma de escuchar y aprender”, dijo Bell.

El jugador del cuadro ambidiestro viene de una temporada de novato en la que bateó .235 con OPS de .710 y registró 13 jonrones, 44 carreras impulsadas, 67 carreras y 35 bases robadas.

En sus primeros meses arrasó en la liga, grabando un ciclo y robando tres bases en una entrada.

De La Cruz había dicho a los periodistas, a través de un intérprete, la semana pasada que estaba esperando con ansias la nueva temporada.

"Me siento muy bien", dijo De La Cruz, según MLB.com. “Obviamente, habrá algunos días en los que los resultados no estarán tanto como quisiéramos. Pero me siento preparado para la temporada”.

Los Rojos abren la temporada 2024 el jueves contra los Nacionales.