Los gigantes anillos de Serie Mundial de los Rangers de US$75,000

Todo es más grande en Texas... y los anillos de la Serie Mundial 2023 de los Texas Rangers no son diferentes.

En noviembre, los Rangers vencieron a los Diamondbacks de Arizona en cinco juegos para ganar su primer título en la historia de la franquicia. El equipo presentó su nueva joya, creada en asociación con Jason de Beverly Hills, el sábado, y es posible que desees ponerte algunas gafas de sol.

La cara de cada anillo es removible y reversible. Cada miembro de los Rangers tenía la opción del deslumbrante logo "T" con 49 puntas de rubíes para representar a los 49 jugadores en la plantilla activa contra un fondo blanco de béisbol o darle la vuelta para obtener un fondo azul brillante que presenta 103 zafiros para significar el total de victorias de la temporada. Los 23 rubíes rojos alrededor de la "T" conmemoran el año en que el equipo ganó su primer título y las 11 piedras en la letra misma representan las 11 victorias en la carretera que Texas capturó en camino al título de la Serie Mundial.

La parte posterior de la cara removible tiene un trozo de cuero de una pelota de béisbol que se usó durante la Serie Mundial. El otro lado tiene una narración de cómo los Rangers volaron 2,520 millas desde Seattle a Tampa Bay para comenzar la postemporada y terminaron "perfectos" como visitantes.

El interior de la cara también dice "11-0", con un mapa del viaje del equipo a la Serie Mundial. El lema "Road Dominance" está escrito con la primera palabra en la fuente de cada equipo al que vencieron en su camino hacia el título de la Serie Mundial: los Tampa Bay Rays, los Baltimore Orioles, los Houston Astros y los Diamondbacks.

"Campeones del mundo" está escrito alrededor de la cara y la segunda palabra se compone de 52 puntas de diamantes para indicar la cantidad de años desde que se fundaron los Rangers. También hay 72 puntas de diamantes alrededor del anillo que simbolizan el año 1972, cuando el equipo jugó por primera vez en el estado de la estrella solitaria después de mudarse a Arlington desde Washington, D.C. El diseño del borde imita las vigas del estadio de los Rangers, Globe Life Field.

El interior de la banda debajo de la cara dice "Texas As One" con los registros de cada serie y también presenta la firma del jugador en el otro lado.

Uno de los lados de la banda dice "Went and Took It" con el trofeo de la Serie Mundial y un solo diamante para representar el primer título de la franquicia. Incluso el tamaño del diamante tiene significado. Son 3 mm para indicar los tres títulos de la Liga Americana del equipo.

El otro lado tiene el apellido y el número del jugador junto con tres diamantes que recuerdan los tres valores fundamentales del equipo: competir con pasión, ser un buen compañero de equipo y dominar los fundamentos.

Los jugadores y el personal recibieron sus anillos frente a sus fanáticos antes de enfrentarse a los Cachorros de Chicago en el Globe Life Field.

Esta es la primera vez que Jason de Beverly Hills diseña un anillo de Serie Mundial. La compañía, propiedad de Jason Arasheben y dirigida por él, también creó los anillos de campeonato para la primera victoria de los Denver Nuggets en las Finales de la NBA que tenían una cara giratoria; Los anillos de la Copa Stanley de los Vegas Golden Knights con una réplica del T-Mobile Arena; el brillo de los títulos de la NBA de 2022, 2018, 2017 y 2015 de los Golden State Warriors; los Rams de Los Ángeles de 2022; anillos del Super Bowl; los anillos del Super Bowl de los Tampa Bay Buccaneers de 2021 y las joyas por la victoria de las Finales de la WNBA de 2022 de Las Vegas Aces, entre otros.

"Hubo mucha presión al diseñar este anillo, no sólo porque era el primero para los Rangers, sino porque también es nuestro primer anillo de Serie Mundial", dijo Arasheben en un comunicado. "Con esta entrega, Jason de Beverly Hills habrá diseñado anillos de campeonato para las 'Cuatro Grandes' ligas deportivas profesionales más importantes de Norteamérica. Nos sentimos honrados de que los Rangers se hayan asociado con nosotros en este momento y estoy orgulloso de mi equipo por batear. Salimos del parque con el diseño y establecimos un nuevo estándar sobre lo que deberían ser los anillos para un campeón de la Serie Mundial".

Los Rangers comenzaron la temporada 2024 continuando con su racha ganadora. El jueves vencieron a los Cachorros de Chicago 4-3 en entradas extra.