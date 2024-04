JCE da plazo al PRM para que cumpla con cuota de género en candidaturas del Distrito Nacional

La Junta Central Electoral (JCE) otorgó este lunes un plazo al Partido Revolucionario Dominicano (PRM) hasta el miércoles para cumplir con la cuota de género en las candidaturas en las diputaciones por la circunscripción 3 del Distrito Nacional.

Inicialmente, el PRM inscribió a siete candidatos, cinco hombres y dos mujeres, cuando la Ley 20-23 (Orgánica del Régimen Electoral) y la resolución 26-2024 establecen que debe ser 60-40, es decir cuatro hombres y tres mujeres.

Las plazas que depositó el PRM son las de Ramón Antonio Bueno, Sergio Moya, Víctor Emilio Ogando, Alexander Liz de Jesús, Carlos Sánchez Quezada, Chavely Sánchez Taveras y Alejandrina Muñoz Gutiérrez.

En ese sentido, la Pleno de la JCE otorgó un plazo hasta el miércoles 1 de mayo a las 7:00 de la noche para que el PRM haga las reparaciones de lugar e incluya a otra dama y elimine a un hombre.

La carta fue enviada por Sonne Beltré Ramírez, secretario de la JCE, a José Ignacio Paliza, presidente del PRM.

"La Junta Central Electoral, tiene a bien comunicarle que el plazo otorgado inicialmente para la regularización de la citada propuesta de candidatura ya precluyó, sin que hasta la fecha el Partido Revolucionario Moderno (PRM) haya realizado la referida regularización, no obstante, este órgano electoral, en aras de salvaguardar el derecho que tiene el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de presentar su boleta en la forma que se indica en la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral y las Resoluciones No. 12-2023 del 8 de mayo de 2023 y No. 26-2024 del 22 de marzo de 2024, el Pleno de la Junta Central Electoral tiene a bien a disponer lo siguiente:

Otorgar un plazo al Partido Revolucionario Moderno hasta el día miércoles 01 de mayo a las 7:00 p.m. a los fines de que pueda ejercer su derecho de depositar, a través de la Secretaría General de la Junta Central Electoral, su propuesta de candidaturas a diputados por la circunscripción No. 3 del Distrito Nacional", concluyó la JCE.