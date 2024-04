Medias Rojas exceden las expectativas con comienzo 7-3

Durante los entrenamientos de primavera, el mánager de los Medias Rojas de Boston Alex Cora puso énfasis en un buen arranque de temporada pese a abrir con una gira de 10 partidos fuera de casa.

Con la victoria 12-2 ante los Angelinos de Los Ángeles el domingo, el piloto puertorriqueño puede decir que su equipo ha excedido las expectativas.

Los Medias Rojas regresan a casa con una foja de 7-3, un juego detrás de los líderes Yanquis en el Este de la Liga Americana.

Las últimas dos veces que Boston arrancó con siete o más victorias en sus primeros 10 juegos — 2018 y 2021 — los Medias Rojas se clasificaron a los playoffs.

"Ha sido una tremenda gira. Sabíamos de antemano del desafío de viajar a la costa oeste", dijo Cora. "La organización hizo todo lo posible para tener a este grupo bien preparado".

Cuando los Medias Rojas abrieron una campaña con una larga tanda de partidos en la costa oeste, tuvieron una balance 3-9 en 2019, un año después de conquistar su cuarto campeonato de la Serie Mundial desde 2004.

"Nos preparamos mejor para esta. En 2019, en la temporada baja y tener que armar el roster, todo eso nos puso en una mala situación", indicó Cora. "Estábamos como en cámara lenta. Recuerdo una jugada en Oakland con Jackie (Bradley) y Mookie (Betts) dejando caer un elevado entre los dos. Fue cuando me di cuenta de que estábamos en problemas. Nos costó entrar en ritmo".

El magnífico comienzo de Boston puede atribuirse a un notable despliegue ofensivo y la efectividad de sus lanzadores.

Los Medias Rojas comparten el tercer puesto en las mayores y están segundos en la Liga Americana con 13 jonrones. Sacudieron cuatro el domingo, incluyendo tres en el tercer inning. Fue la segunda vez en la serie de tres juegos contra los Angelinos en la que desaparecieron la pelota tres veces en un episodio.

Tyler O´Neill, quien fue adquirido en un canje con San Luis durante el invierno, comparte el liderato de las mayores con cinco. También se convirtió en el primer jugador con al menos cinco cuadrangulares y cinco boletos en sus primeros nueve juegos con los Medias Rojas.

Pero el pitcheo ha sido más dominante.

Boston lidera las mayores con una efectividad de 1.49, su cifra más baja al cabo de 10 juegos y la más baja en las mayores tras 10 partidos desde el 1.34 de los Marlins en 2005. Ningún equipo de la Americana había tenido un número tan bajo desde el 1.31 de los Angelinos en 1982.

"Es una muestra de la seriedad con la que trabajamos durante los entrenamientos de primavera", indicó el receptor Reese McGuire. "A veces te diviertas de más, súbitamente llega la temporada y de golpe recibes un llamado de atención inmediato. Este año hemos estado más enfocados y hambrientos en hacer las cosas mejor".

Tanner Houck, el primer lanzador en la historia de la franquicia que cubre al menos seis entradas en blancas con siete o más más ponches en las primeras dos salidas de la temporada, prefiere poner las cosas con algo de perspectiva

"Fenomenal. Tampoco quieres presumir mucho", dijo Houck. "Ha sido un gran inicio de la temporada pero aún nos quedan 150 juegos por delante".

A partir del martes, Cora verá si otro aspecto en el que ha puesto énfasis se rectifica: jugar mejor en el Fenway Park.

Después de que Boston tuvo la mejor marca de la Americana como local entre 2016 y 2018, Fenway no ha sido el mismo bastión dominante para los Medias Rojas. Su foja es de 180-175 en casa desde 2019, la novena mejor en el circuito.

"No corremos bien las bases, con mala defensa y mal pitcheo en Fenway. Desde hace tiempo que no hacemos que nuestros rivales se sientan incómodos en Fenway", acotó Cora. "Es un ambiente sensacional. Sweet Caroline en el octavo, y todo eso. Pero cuando vas perdiendo por siete carreras, pues Sweet Caroline no suena tan bien".

"Sabemos que será una historia diferente en octubre, pero para llegar a octubre tenemos que jugar en casa durante la temporada regular", añadió.

Boston jugará 16 de sus próximos 22 partidos en casa desde el martes. Empezarán contra los Orioles de Baltimore, campeones vigentes del Este. El equipo que ganó la Serie de Mundial de 2004 y el extinto Tim Wakefield serán homenajeados.