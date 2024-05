Luiggi Chávez, el CM de Juan Soto: "La idea es más importante que el video"

Hasta finales de 2021, el material que colgaba Juan Soto en sus redes sociales era aficionado; aquella foto o video ocasional, sin retoques, de familia, junto a compañeros, en un estadio, con una personalidad que admiraba era lo que salía del móvil de la ya superestrella de los Nacionales.

Lo que se sube desde entonces es material acabado, con edición de última generación y que alcanza millones de reproducciones.

Luiggi José Chávez, un egresado de multimedia del ITLA y que ha manejado la imagen en redes a políticos y empresas, entendía que Soto podía mejorar su perfil y utilizó una amiga en común para llegarle al jugador, al que convenció de trabajar para él tras varias conversaciones.

Chávez se convirtió en su Community Manager (CM), ese profesional responsable de construir y administrar la comunidad online y gestionar la identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo relaciones estables con sus clientes y sus fans en internet.

Chávez viaja de Santo Domingo con frecuencia a los parques de las Grandes Ligas, recoge material exclusivo con cámaras y lentes que luego trabaja en su Mac con el programa DaVinci Resolve, donde asegura consigue mejores colores. Luego los discute junto a Natali, la hermana de Soto, que envía al pelotero. Este tiene la última palabra de lo que se sube.

Los peloteros no son el imán para los patrocinios como futbolistas o baloncestistas. Soto es el sexto en ingresos entre sus colegas por esa fuente este año (US$3 millones) según Sportico con marcas como Under Armour, Wilson, New Era y Topps.

Fue el potencial que Chávez vio, aunque reconoce que al pelotero lo que más le convenció, tras un video que le hizo en el Juego de Leyendas de Lidom en 2021, fue la oportunidad de llevar al fanático contenido de calidad exclusivo.

¿Qué le aporta un CM?

"Pienso que manejo. Es mucho tratar de llevar la esencia del jugador a las redes sociales porque al final lo que la gente no ve es como si no se hiciera y al final tienes que vender tu figura. Eso al final puede ser dinero, que puedes presentar a las marcas", dice Chávez, en visita a DL.

Soto ya supera los 1,1 millones de seguidores en Instagram, la red que más utiliza, y sus vídeos alcanzan cifras de siete dígitos en reproducciones.

Un vídeo durante el Clásico Mundial de Béisbol, en 2023, superó los dos millones de reproducción.

"La idea es mucho más importante que la pieza", repite en la conversación Chávez esa oración de un creativo que escuchó en la desaparecida escuela de arte Brothers y que la tatuó en su memoria. "La idea es más significativa que el mismo gran vídeo o gran foto. Lo más importante es saber qué quiere comunicar y cada cliente tiene objetivo distinto".

"Cuando un cliente me busca tengo que hacerlo más grande, hacer que su figura resalte, en este caso Soto es una superestrella que tiene millones de seguidores y que, en teoría, no lo necesita, lo que hace mayor el trabajo", dice Chávez.

Un caso especial

Pone el ejemplo de Jean Luis Rodríguez, director de Autoridad Portuaria, que lo contrató en 2020 al asumir al cargo y en su análisis identificó la necesidad de darse a conocer entre los jóvenes, por lo que la campaña tuvo que hacer hincapié en Tik Tok.

"Con Juan es diferente. Soto le llega a mucha gente, desde niños hasta personas mayores, aquí, en América Latina y Estados Unidos, el abanico del béisbol es muy amplio e Instagram es la red de más uso. Pero había mucho techo por crecer y seguimos desarrollando estrategias", explica Chávez.

Un contenido que suele ir acompañado de música urbana, esa que el guardabosque de los Yanquis tanto consume.

Si bien Soto hace énfasis en la calidad y lo que pueda llevar al fanático, Chávez apunta a los números, al potencial que hay en las redes y lo que a futuro le puede aportar como instrumento de negocio.

"Más que todo siempre el crecimiento de esos numeritos, al final a eso es que se le podrá sacar provecho. Juan ve que es algo importante tener una red social funcionando, más que buscar el retorno. Es una herramienta. Le preocupa que el fanático esté al tanto. Pienso que él lo hace más por el lado del fanático", dice Chávez.