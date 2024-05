En la factoría de los talentos indetectables del béisbol hay, a veces, fugas. Elly de la Cruz es uno de esos que llegó tarde al laboratorio, no hubo tiempo ni para formarlo o llevarlo a los grandes radares. Pero a la primera oportunidad que tuvo su talento fue tal que flechó al cazatalentos. Una vez en el sistema, no ha parado de agrietar los circuitos por los que ha pasado, incluyendo el más alto.

Cristian "Niche" Batista, un entrenador que ha colocado a más de una docena de peloteros en las Grandes Ligas incluyendo a Juan Soto y Gregory Polanco, fue el responsable de tomar a De la Cruz con 14 años y convencer a los Rojos de firmarlo.

De la Cruz solo consiguió US$65 mil ese 2018 donde los mayores titulares fueron a los bonos de Orelvis Martínez (US$3.5 millones), Marco Luciano (US$2.6 MM), Alvin Guzmán (US$1.8 MM) y José de la Cruz (US$1.8 MM).

A sus 22 años y en su segunda campaña en la Gran Carpa, De la Cruz lidera con holgura el béisbol en bases robadas (26) y lo hace con un OPS de .857, adornado con nueve cuadrangulares, 21 carreras remolcadas y sus 1.8 victorias sobre nivel reemplazo es la tercera mayor cantidad entre los dominicanos.

¿Por qué no firmó por más?

"Sus herramientas estaban por debajo del average; no tenía gran brazo, no era gran corredor, su bate todavía no tenía el brinco de la fuerza", dice Batista sobre ese jugador físicamente débil. "Proyectaba, pero no tenía la fuerza para coger mucho dinero, sus herramientas estaban por debajo, decían los scouts, pero jugaba el juego, por eso no cogió tanto dinero ese año.... Estaba muy débil".

Mientras el talento élite de esa clase estaba listo, con De la Cruz trataban de ponerlo a punto con un programa intenso de pesas y nutrición, basado en muchas proteínas. Con 14 años solo pesaba 110 libras.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/15/niche.jpg Cristian Batista evalúa a uno de los prospectos que se forman en su academia con el fin de ser firmado. (NPN)

Richard Jiménez, el scouts de los Rojos, fue al programa de Batista en el Club Payero (Villa Mella) a evaluar a Alexander Ramírez y Cristian Féliz (que eventualmente firmaron con Mets y Azulejos por US$2 millones y US$325 mil, respectivamente). Y preguntó por otro talento disponible, con un costo no mayor a los US$65 mil.

"Tiene habilidades, pero tiene que escoutearlo, te lo voy a dar a ese precio", le dijo Batista. "Nadie lo conocía, ... fue el primer try-out que hizo como quien dice y de una vez lo firmaron. Yo estaba preparado para ponerlo más fuerte y se lo enseñé a Richard y lo firmó. Tres rollings, una ronda de BP y lo firmó. Así es la historia de Elly de la Cruz".

Sin presupuesto

Batista, con más de dos décadas en el negocio de desarrollo, está convencido de que con más tiempo pudo conseguir más dinero. "Ahora lo están acordando con 12 años a los niños. Ese 2018 yo firmé 11 peloteros y fueron la mayoría cifras millonarias y al (De la Cruz) estar tan débil yo casi no lo sacaba a la calle, hice un plan de trabajo con él de hacer pesas solamente, si él se hubiese puesto fuerte temprano coge más dinero, porque era un pelotero, solo que no tenía mucha fuerza", dice Niche.

Define el sistema de reclutamiento actual como una locura y aboga porque la Major League Baseball implemente el draft internacional para 2026.

"Hay niños que con 12 años son estrellas y hay otros que están atrasados. Mira a Elly de la Cruz, el mejor pelotero de mi clase ese 2018, y hubo tipos que cogieron hasta 2 millones, hay tipos que arrancan tarde; el caso de Gregory Polanco firmó con 17 años y medio, era flaquito igual que Elly, pero lo preparé y cogió casi 200 mil dólares en 2009. Con Elly no hubo tiempo de prepararlo, porque si no lo daba me iban a dar 10 mil dólares... y ni lo firmaban como está esto", dice Batista.

—¿Cuánto creció Soto?

"Cuando me lo enseñaron y lo vi, no corría, pero bateaba. Lo proyecté un pelotero de 500 mil dólares, máximo 800 mil dólares, le daba a la pelota. Yo no soñaba, no sabía que Soto iba a ser el pelotero que es ahora. Te digo la verdad; nadie puede decir que Soto iba a ser el pelotero que es ahora, una súper estrella".

—¿Dónde se separa del resto?

"Cuando hago el acuerdo con ellos, su madre era celosa con la escuela. Él mismo entra en la pensión, me dijo, ´yo no aguanto esos viajes todos los días (de Herrera a Villa Mella), yo quiero estar aquí, yo quiero ser pelotero en esta pensión´, le digo, ´pues bueno, quédate ahí´. El trabajo es lo que lleva a Juan Soto a lo que es, Soto es un trabajador, Soto es un guerrero, es incansable, no es un pelotero normal, la cabeza de Soto es diferente a la de los otros muchachos"

—¿Qué dispara su valor?

"Su bateo. El primer try-out fue los Marlins y ese tipo dio palos. Corrió 7-7, su brazo era 35, pero el bate lo sonó de una vez. Dije, ´bueno, este pelotero no es de 500 mil dólares´. Los Marlins me hablaron de 500 mil dólares y dije que no. Mientras más try-outs hacía más bateaba, entonces lo fue en un viaje DPL que ahí es donde se consagra con el dinero".

—¿Cómo se cierra el acuerdo?

"Fue el más valioso en un torneo con los mejores prospectos. Esa noche Marcos Paddy (White Sox) me hace una oferta de un millón trescientos mil y no quise, yo quería dos millones por Juan Soto, pero ya los Nacionales estaban muy adelantados en el proceso. Kansas estuvo a punto de dar un poco más de dinero, pero ya había dado mi palabra a Washington".

—¿Cuáles peloteros te firmaron y pensaba que llegarían más lejos?

Yermín Mercedes, Willy García... me engranojo. Nunca había firmado un pelotero con tanto talento como Willy García, ese tipo era un pelotero de cinco herramientas.. fue corta su estadía en Grandes Ligas, no tuvo la disciplina que merecía, no se cuidó. Uno de los mejores bateadores que he firmado es Yermín Mercedes, un bateador fino, pero no se pudo mantener en el béisbol por la disciplina. No fueron disciplinados en su trabajo".

"La disciplina es determinante en el juego. Gregory Polanco era el pelotero más débil que había firmado, igual que Elly de la Cruz, pero la disciplina lo tiene ganando dinero todavía en Japón. A la corta o a la larga la disciplina se lleva al pelotero. Soto es la estrella que es porque trabaja, es un pelotero incansable".