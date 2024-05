Hal Steinbrenner siempre confió que Soto tendría éxito en los Yankees

— "No tenía duda de que Juan Soto tendría un buen desempeño en Nueva York. El mercado, la presión, nada de eso iba a ser un problema. Tres dudas que tenía se relacionaban con cómo interactuaría con nuestros fanáticos, con ustedes y con sus compañeros. Y ha sido grandioso en esos tres aspectos", fueron las palabras del Propietario de los Yankees

al referirse al dominicano Juan Soto, en el marco de las reuniones de propietarios el miércoles.

"No hay duda de que mucha gente está comprando su jersey", dijo Steinbrenner. "En cuanto a las ventas de boletos, al comienzo de la temporada estábamos abajo en los abonos para la campaña. Para los juegos individuales han subido. Pero es difícil decir si es por él o una combinación entre su llegada y el hecho de que estamos ganando". Además, está complacido que Juan Soto ha congeniado con compañeros y fanáticos, y está confiado que su equipo regresará a los playoffs tras un año de ausencia.

Steinbrenner dijo la semana pasada a la cadena YES de los Yankees que estaba abierto a sostener negociaciones contractuales durante la temporada con Soto, quien se mostró dispuesto a escuchar ofertas.

El quisqueyano puede declararse agente libre después de la Serie Mundial.

Soto, tres veces elegido al Juego de Estrellas, fue adquirido a San Diego en diciembre. Batea para ,309, con 11 jonrones y 37 empujadas.

Por otro lado, Steinbrenner atribuyó a la nueva tecnología en el camerino que Nueva York tenga la mejor marca de la Liga Americana, con un inicio 33-17.

"Nuestras lesiones han estado por debajo del promedio en lugar de estar muy por encima del promedio, lo cual nos pasó los últimos cinco años", dijo Steinbrenner en el marco de las reuniones de propietarios el miércoles. "Y esto marca la diferencia. Hicimos mucho en el clubhouse, mucha de la nueva tecnología, con terapia y saunas infrarrojos, cámaras hiperbáricas".

"Son cosas que están más allá de mi entendimiento. Pero a estos peloteros les han gustado realmente. Tal vez, en cierto sentido, toda esta nueva tecnología está ayudando con la situación de las lesiones".

Nueva York comenzó el martes con la segunda mejor foja de las Grandes Ligas, sólo debajo de Filadelfia (35-14). Las únicas lesiones graves se han presentado con el as Gerrit Cole, quien podría volver a finales de junio tras una dolencia de codo; el antesalista DJ LeMahieu, quien regresaría la semana próxima luego de fracturarse el pie derecho, y el jardinero central dominicano Jasson Domínguez, quien trata de ponerse en forma tras someterse en septiembre a una cirugía de Tommy John.

Nueva York promedia 38.610 fanáticos por duelo, la cuarta mayor cifra en las Grandes Ligas, de cara a los tres meses de mayor afluencia en la campaña. Soto se ha convertido en uno de los peloteros favoritos del público.

"Simplemente no tengo nada más que añadir ahora", dijo Steinbrenner. "No voy a permitir que esto se convierta en una historia semanal, porque no quiero esa distracción".