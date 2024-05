San Juan, Puerto Rico, será sede para el Clásico Mundial 2026

La organización del Clásico Mundial de Béisbol anunció este jueves las sedes del sexto Clásico Mundial de Béisbol, previsto para marzo de 2026.

El Estadio Hiram Bithorn de San Juan Puerto Rico vuelve de nuevo a ser escenario como parte de la fase de grupo del evento, mientras que El loanDepot Park de Miami, hogar de los Marlins de la MLB, albergará los partidos de las tres etapas del evento, incluida la final, lo que le permite a los fanáticos dominicanos tener opciones cercanas a nuestro país para poder presenciar los partidos.

El Estadio Hiram Bithorn ha acogido partidos de primera ronda en las ediciones de 2006, 2009 y 2013.

"Me siento profundamente honrado de que nuestra ciudad haya sido elegida para albergar el Clásico Mundial de Béisbol por cuarta vez", dijo Miguel Romero, alcalde de San Juan. "Esta decisión refleja el reconocimiento mundial de San Juan como sede principal para eventos deportivos globales".

Las otras sedes serán el Minute Maid Park en Houston, Texas, y el Tokyo Dome en Japón.

"Después de un Clásico Mundial de Béisbol que batió récords en 2023, el parque CreditDepot demostró que es el hogar del béisbol internacional, y estamos orgullosos de traer una vez más el increíble torneo al sur de Florida, el destino ideal para eventos mundiales joya. " dijo el presidente y propietario principal de los Marlins, Bruce Sherman.

"Es un tremendo honor ser una vez más el anfitrión de las tres rondas, incluida la prestigiosa final, y en nombre de todo nuestro equipo y del área metropolitana de Miami, me gustaría expresar nuestra gratitud a Major League Baseball y a Major League Baseball. Asociación de Jugadores de Béisbol por el reconocimiento."

El Minute Maid Park será sede del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez en la historia del evento. El estadio se convertirá en el noveno estadio diferente de las Grandes Ligas en albergar competencias del Clásico Mundial de Béisbol, uniéndose al Chase Field en Phoenix (2006, 2013, 2023); Petco Park en San Diego (2006, 2009, 2017); Angel Stadium en Anaheim (2006); Centro Rogers de Toronto (2009); Estadio de los Delfines de Miami (2009); Estadio de los Dodgers de Los Ángeles (2009, 2017); Oracle Park en San Francisco (2013); y loanDepot Park en Miami (2013, 2017, 2023).

"Houston es una ciudad global con los mejores fanáticos del béisbol, y estamos orgullosos de darle la bienvenida a fanáticos de todo el mundo para que vean la competencia internacional en el Minute Maid Park", comentó el propietario y presidente de los Astros, Jim Crane.

Mientras que el Tokyo Dome ha albergado los Juegos del Clásico Mundial de Béisbol en todas las ediciones anteriores.

"El torneo anterior en 2023, en el que la Selección Nacional de Japón se proclamó campeona del mundo, generó mucho entusiasmo en Japón, y el aumento en el número de niños que se interesaron por el béisbol fue un gran beneficio para el mundo del béisbol", dijo Takashi. Yamada, director de proyectos culturales y deportivos, Yomiuri Shimbun. "Haremos todo lo posible para llevar la emoción y la inspiración del Clásico Mundial de Béisbol al mundo una vez más y asegurar el éxito y el desarrollo del torneo".

La WBSC rige el Clásico Mundial de Béisbol y otorga a los ganadores el título de Campeón Mundial de Béisbol desde la edición de 2013.

El Clásico Mundial de Béisbol es un torneo de 20 equipos. Los cuatro primeros clasificados de los cuatro grupos de la primera ronda de 2023 (No. 1 del mundo Japón, No. 2 México, No. 3 EE. UU., No. 4 Corea, No. 6 Venezuela, No. 7 Países Bajos, No. 8 Cuba, No. 9 República Dominicana, N° 10 Panamá, N° 11 Australia, N° 12 Puerto Rico, N° 14 Italia, N° 15 Chequia, N° 16 Canadá, N° 18 Gran Bretaña y N° 19 Israel) ya están clasificados. Los otros cuatro participantes serán los ganadores del torneo clasificatorio de 2025.