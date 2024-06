Blake Snell podría volver a la lista de lesionados, al salir por contractura en la ingle

El lanzador de los Gigantes Blake Snell parece estar en ruta hacia la lista de lesionados por segunda ocasión esta temporada, luego de abandonar su apertura del domingo ante lo Yankees de Nueva York, con una contractura en la ingle izquierda.

Una lesión similar llevo a Snell a la lista de lesionados por un mes este año cuando fue inhabilitado por una tensión en el aductor izquierdo. El dos veces ganador del premio Cy Young tendrá una resonancia magnética el lunes.

"Se siente igual así que ya veremos", dijo Snell a los medios en el Oracle Park. "La resonancia magnética nos dirá y avanzaremos desde ahí. Definitivamente desilusiona y frustra, pero hay que ver qué sigue y atacarlo, mejorar y regresar al campo de juego".

Snell realizó 99 lanzamientos. El zurdo de 31 años fue removido con la cuenta en 1-1 ante el mexicano Alex Verdugo con las almohadillas congestionadas y dos outs en el quinto episodio.

"No creo que vaya en peor dirección que la última vez, pero no sé cómo no es una situación de lista de lesionados", dijo el mánager de San Francisco, Bob Melvin luego de la derrota de su equipo por 7-5.

Snell marcha 0-3 con una efectividad de 9.51 en seis aperturas para San Francisco desde que firmó como agente libre un contrato por dos años valorado en 62 millones de dólares. Ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional el año pasado con San Diego.

Se perdió gran parte de la pretemporada desde que firmó en marzo de 2019, luego estuvo en la lista de lesionados desde el 23 de abril al 22 de mayo. También tuvo algunos días en la lista de paternidad en espera del nacimiento de su primer bebé, y no ha podido reestablecerse rápidamente desde entonces.

Snell permitió el cuadrangular del dominicano Juan Soto en la primera entrada el domingo, luego pudo salir del problema en las siguientes tres entradas. No ha llegado a lanzar al menos cinco episodios en ninguna de sus seis aperturas con San Francisco, y su efectividad es la más alta entre los lanzadores que todavía están en la plantilla de los Gigantes.