Eddy Toledo: "Con el draft habrá menos firmas en RD"

En los últimos 15 años, el sindicato de jugadores de Las Mayores y el comisionado de Grandes Ligas han abordado la posibilidad de establecer un draft o sistema de escogencia como norma para las firmas de peloteros aficionado formados fuera de los Estados Unidos.

La inclusión del sorteo restringiría lo que hasta ahora ha sido un sistema firmas como agentes libres, lo que ha permitido que no haya barreras para que una organización pueda firmar a un prospecto de su interés.

En la actualidad, niños que oscilan entre los 11 y 12 años de edad interrumpen su vida escolar y en otros órdenes para empezar a prepararse como futuros prospectos, ya que los cazatalentos de los equipos de la Major League Baseball pueden ofrecer por adelantado acuerdos económicos, antes de que los adolescentes cumplan los 16 años, que es la edad mínima para poder firmar.

"Ahora mismo no hay nada seguro en cuanto al draft, pero en mi opinión creo que va a llegar, debido a que todo va a ser más organizado, el draft terminaría con muchas cosas que están pasando fuera de orden", aseguró Eddy Toledo, experimentado scout dominicano quien firmó, entre otros, a los ex peloteros Nelson Cruz y José Reyes.

"Con el draft habrá menos firmas, no habrá esa libertad que hay hoy, la calidad será mejor, se van a escoger mejores jugadores, pero es muy probable que no haya esa cantidad de jugadores que se están firmando ahora", aseguró Cruz.

No peligra la calidad

Indicó que el país seguirá produciendo buenos peloteros, pero dentro de un marco normado que es lo que no existe en la actualidad.

"Van a seguir saliendo jugadores buenos de aquí con o sin el draft, pero es mejor que se organice todo, los resultados serían mejores. Hay una serie de cosas que van a ser convenientes para el país, precisamente por los niños tan jovencitos de 12, 11 años que en muchos casos están dejando de ir a educarse", aclaró Toledo.

El punto de que los niños estén abandonando las escuelas detrás del sueño de ser peloteros, es uno de los aspectos más sensibles que deben mejorar, a juicio de Toledo.

"Sorprende que un niño de 11, 12 años esté a las ocho de la mañana en un terreno de juego, y yo creo que eso lo que mejor le convendría al béisbol, que venga el draft y se organice todo", dijo el veterano scouts.

Toledo señaló que otra de las cosas positivas que traería el draft sería que ya no sería posible comprometerse con jugadores antes de los 16 años.

"Por más que una organización tenga poder económico para firmar, ya no podrá porque se tendrá que someter a las reglas del draft. Por más que te guste un jugador, quizás a ti no te toque firmarlo, porque va a ser una lotería, por un orden de escogencia, y eso se va a terminar por siempre, ya no habrá acuerdos previos" dijo Toledo.