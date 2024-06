Willie Mays, el "Say Hey Kid" que inspiró a generaciones con talento y exuberancia; su curioso apodo

Mucho después de "The Catch" y sus 660 jonrones, y los atrevidos sprints por las bases con el sombrero cayéndose, Willie Mays todavía podía dominar una sala como ninguna otra.

Mays era un visitante frecuente del estadio del centro de San Francisco en 24 Willie Mays Plaza con su estatua fuera del estadio.

A menudo se encontraba en la zona con sus contemporáneos y la generación más joven de jugadores que estaban atentos a cada palabra dicha por un jugador al que eran demasiado jóvenes para haber visto jugar.

Su voz autoritaria y su risa aguda eran reconocibles en cualquier lugar. Él era simplemente el "Say Hey Kid" desde sus días patrullando el jardín central del Polo Grounds en la década de 1950, cuando el béisbol dominaba la ciudad de Nueva York, hasta su muerte a los 93 años el martes por la tarde.

Como dijo el miembro del Salón de la Fama Ken Griffey Jr.: "Siempre será el padrino de todos los jardineros centrales".

Puede haber jugadores que conectaron más jonrones, ganaron más Guantes de Oro, tuvieron más hits y capturaron más títulos de Serie Mundial que Mays. Pero nunca hubo, y probablemente nunca habrá, un jugador tan deslumbrante y entretenido como lo fue durante más de dos décadas en ambas costas.

El curioso origen de su apodo

El origen de su apodo no es seguro, escribe Ayrton Ostly, del USA TODAY.

A menudo se atribuye a Barney Kremenko del diario The New York Journal American, quien usó el apodo en referencia a la forma en que Mays saludaba a sus compañeros de equipo.

"[Mays] soltaba: 'Di quién' (Say who), 'Di qué' (Say what), 'Di dónde' (Say where), 'Di hola'" (Say hey), relató Kremenko. "En mi periódico, le puse la etiqueta 'Say Hey Kid'. Se quedó pegado."

En 2006, el propio Mays atribuyó el apodo al periodista deportivo neoyorquino Jimmy Cannon.

"Ves a un chico y dices: 'Oye, hombre. Di hola, hombre'", recordó Mays. "Ted (Williams) era el 'Splinter'. Joe (Dimaggio) era 'Joltin' Joe'. Stan (Musial) era 'El Hombre'. Supongo que conecté algunos jonrones y dijeron que ahí iba el 'Say Hey Kid'".

Ese fue el segundo apodo de Mays en el béisbol profesional, sigue Ostly. Sus amigos de la escuela en Birmingham lo llamaban "Buck" mientras jugaba en las Ligas Negras cuando tenía 17 años. Ese apodo lo siguió hasta los Barons como novato en 1948. Cuando se graduó de la escuela secundaria, Mays firmó con los New York Giants y se mudó al norte.

En sus días como jugador allí, a menudo aportaba esa misma actitud amistosa al jugar stickball (juego relacionado con el béisbol) con niños en Nueva York.