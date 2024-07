Los 27 salvados de Clase lo llevan a su tercer Partido de Estrellas

La consistencia cerrando partidos para los Guardianes de Cleveland por parte de Emmanuel Clase, fue tan notoria en todas las Grandes Ligas que gracias a un voto de la oficina del comisionado y los jugadores de la Liga Americana, decidió que el nativo de Río San Juan fuera al Juego de Estrellas a celebrarse en Arlington, Texas, el 16 de este mes.

Clase irá al que será su tercer Partido de Estrellas de manera consecutiva y lidera actualmente la Liga Americana en salvados con 27.

Su consistencia empezó desde el mismo inicio de la temporada y ya al 20 de mayo, Clase acumulaba una efectividad de 0.39 con 13 salvamentos en sus primeras 24 apariciones, convirtiéndose así en apenas el décimo lanzador en la historia de las Grandes Ligas ( y primero desde Fernando Rodney en 2016) en acumular al menos 13 salvamentos en sus primeras 24 apariciones.

Luego en junio consiguió ocho salvamentos en 11 presentaciones y esas otras tres que no salvó, no fueron en rol de salvamento, ya que no pierde una oportunidad de salvamento desde el 14 de abril.

Cleveland valora su adquisición

Es precisamente en esta etapa que Cleveland valora haber adquirido a Clase.

El 15 de diciembre de 2019, Cleveland envió a los Texas Rangers al lanzador Corey Kluber por Emmanuel Clase y Delino Deshields.

Deshields no terminó dando los resultados esperados. Clase tenía apenas 21 años al momento del cambio y había aparecido en 21 partidos con los rangers como novato relevista en 2019.

Debido a problemas de lesiones, Kluber terminó el año con 2-3. En cambio Clase no ha parado de afianzarse como el cerrador estable y seguro que los Guardianes necesitaban.

"Creo que todo tiene que ver con la inspiración. Esta es la organización que me dio la confianza y confió e mi para entregarme este rol. Y además las vibras, las vibras de los fanáticos" dijo Clase al recordar la forma como llegó al equipo hace cinco años.

Clase tiene 16-22 y efectividad de 1.83 con 138 salvados en seis años en Grandes Ligas, y lideró Las Mayores en salvamentos el año pasado con 44, y también en 2022 con 42.