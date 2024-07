Marineros colocan a Julio Rodríguez en lista de lesionados

El equipo describió la lesión de Julio Rodríguez como un esguince de tobillo alto y no brindó un tiempo estimado de recuperación. ( AP )

SEATTLE (AP) — El jardinero central dominicano Julio Rodríguez fue colocado el martes por los Marineros de Seattle en la lista de lesionados de 10 días luego que su tobillo derecho no respondió al tratamiento de forma rápida como esperaba su equipo.

El campocorto J.P. Crawford se le sumó en la lista de lesionados debido a una pequeña fractura en el dedo meñique derecho, una lesión que sufrió cuando fue golpeado por un lanzamiento en el juego del lunes.

Ambas lesiones son golpes significativos para un equipo que ha visto desaparecer una ventaja de 10 juegos en casi un mes tras marchar 9-18 desde el 19 de junio. Seattle llegó el martes en el segundo lugar, por menos de un punto porcentual detrás de Houston.

"Ciertamente es una noticia muy decepcionante cuando se pierde a dos chicos que son clave para nuestro equipo", dijo el mánager de Seattle, Scott Servais. "No hay nada que podamos hacer por ello. Hay cosas que no puedes controlar. Eso no lo puedes controlar y tendremos una mira distinta hacia nuestro equipo".

Rodríguez se lastimó en el sexto episodio del juego del domingo ante Houston mientras intentaba realizar una atrapada estrellándose contra el muro del jardín. Inicialmente hubo esperanzas de que podría evitar un período en la lista de lesionados, pero Servais dijo el martes luego de la llegada de Rodríguez al estadio que estaba claro que necesitaría un tiempo para recuperarse.

El equipo describió la lesión de Rodríguez como un esguince de tobillo alto. Servais no brindó un tiempo estimado de recuperación.

Rodríguez despertó en el plato recientemente luego de un inicio aletargado, bateando para .459 con cuatro vuelacercas y ocho impulsadas en sus últimos 12 juegos, con un promedio de embasado de .524 con un OPS de 1.389.

De igual manera, Servais tampoco tuvo un período definido para el regreso de Crawford de su segunda estancia esta temporada en la lista de lesionados.

Servais indicó que Dylan Moore dispondrá de mayor tiempo en el campocorto ante la ausencia de Crawford.

Junto con las lesiones, Seattle dio de baja al primera base Ty France. El pelotero de 30 años bateó para .223 con ocho cuadrangulares y 31 carreras remolcadas en 88 juegos.

France se destacó a la ofensiva durante varias temporadas luego de llegar a Seattle procedente de San Diego en un canje a mitad de temporada en 2020.